"Ne gyertek ide, mert..." - Hátborzongató kiírás a Google Mapsen: életveszélyre figyelmeztetik egymást az újbudai Őrmezőnél

Hátborzongató helyszín jelent meg az újbudai Őrmezőnél a Google Maps sokak által ismert és napi rendszerességgel használt térképén. A helymegjelölést az őrmezei kutyaiskola közelében, a Dobogó úthoz helyezték el, nem véletlenül: az emberek testi épségét igyekeznek vele megóvni. Az írás ugyanis kutyatámadásra figyelmeztet, méghozzá évek óta, a helyiek szerint ugyanis az úton három agresszív eb várja az arra elhaladókat.

A kiírás már 2022 óta szerepel a térképen az újbudai Őrmezőnél. Most talán sikerült megoldani az évek óta fennálló, veszélyes problémát Fotó: Google Maps

Kutyatámadásra figyelmeztetik egymást a térképen az újbudaiak

A kiírás egyszerű és ijesztő:

Ne gyertek ide, mert 3 kutya megüldöz

- olvasható a térképen.

Mint kiderült, a probléma már 2022 óta adott, egy itt élő férfi kutyái ugyanis ez idő alatt állítólag már több embert is megtámadtak, sőt volt, akit meg is haraptak.

Ha ide jössz, 3 kutya (minimum, ennyit láttam rohanás közben) kirohan a szomszéd házból, fél kilométeren keresztül üldöz, csodás halálközeli élményben lesz részed

- írták a ponthoz magyarázatként a térképen. Külön problémát jelent, hogy a buszmegálló felé sokan ezen az úton keresztül tudnak eljutni, így vagy vállalják a lehetséges kutyatámadást, vagy inkább egy nagyot kerülnek a megálló felé.

És igaz, engem is bringával kergettek meg a dögök

- erősítette meg a térkép megjelölt pontjánál Ármin, egy fiatal bringás egy hónapja.

A területet messze elkerülték a helyiek, akik mást is próbáltak figyelmeztetni a veszélyre Fotó: Google Maps

Az esetre felfigyeltek a helyi állatvédők is, akik azt írták: a kutyák már féltucat embert martak meg a megjelölt ponton:

Van az a bizonyos "tréfás" jelölés a Google Mapsen az őrmezei kutyasulinál. Vagyis az lenne, ha nem haraptak volna már meg fél tucat embert ottani kutyák. Így szerettük volna ezt a történetet is lezárni végre, úgy négy év után. Mert ez a jelölés tényleg 2022 óta villog a képernyőn, hátha valaki kiszúrja, és megússza...

- írta bejegyzésében a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Legutóbb augusztus 22-én támadtak meg az ebek egy arra járót, ekkor már a hatóságok is kint jártak, ahogyan az állatvédők is:

- Nos, reméljük az augusztus 22-én történt harapás volt az utolsó csepp, kint jártak a hatóságok, kint jártunk mi is, így ma már le merem írni, hogy vége van - szögezték le. Az ebeket ugyanis elvitték a tulajdonostól és ígéretet is tettek arra, hogy soha többé nem lesz a portán kutya:

Vagyis inkább azt, hogy a kutyákat végre elvitték innen - most valóban elvitték - és a tulajdonos rokona ígéretet tett arra, hogy náluk többet nem is lesz kutya, vagyis ismét átsétálhat bárki nyugodtan a buszhoz, nem köt majd ki a kórházban egy oltássorozatra

- zárták soraikat.