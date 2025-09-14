RETRO RÁDIÓ

"Ne gyertek ide, mert..." - Hátborzongató kiírás a Google Mapsen: életveszélyre figyelmeztetik egymást az újbudai Őrmezőnél

Igencsak furcsa kiírás jelent meg a Google Mapsen. A kiírás valójában fontos figyelmeztetés: eszerint az őrmezei kutyaiskolánál három eb támad rá az emberekre. Az újbudaiak egymást próbálják figyelmezteti az életveszélyre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 07:30
Google Maps Újbuda kutyatámadás Őrmező XI. kerület

Hátborzongató helyszín jelent meg az újbudai Őrmezőnél a Google Maps sokak által ismert és napi rendszerességgel használt térképén. A helymegjelölést az őrmezei kutyaiskola közelében, a Dobogó úthoz helyezték el, nem véletlenül: az emberek testi épségét igyekeznek vele megóvni. Az írás ugyanis kutyatámadásra figyelmeztet, méghozzá évek óta, a helyiek szerint ugyanis az úton három agresszív eb várja az arra elhaladókat. 

Újbuda
A kiírás már 2022 óta szerepel a térképen az újbudai Őrmezőnél. Most talán sikerült megoldani az évek óta fennálló, veszélyes problémát   Fotó: Google Maps

Kutyatámadásra figyelmeztetik egymást a térképen az újbudaiak

A kiírás egyszerű és ijesztő: 

Ne gyertek ide, mert 3 kutya megüldöz

 - olvasható a térképen. 

Mint kiderült, a probléma már 2022 óta adott, egy itt élő férfi kutyái ugyanis ez idő alatt állítólag már több embert is megtámadtak, sőt volt, akit meg is haraptak. 

Ha ide jössz, 3 kutya (minimum, ennyit láttam rohanás közben) kirohan a szomszéd házból, fél kilométeren keresztül üldöz, csodás halálközeli élményben lesz részed

 - írták a ponthoz magyarázatként a térképen. Külön problémát jelent, hogy a buszmegálló felé sokan ezen az úton keresztül tudnak eljutni, így vagy vállalják a lehetséges kutyatámadást, vagy inkább egy nagyot kerülnek a megálló felé. 

És igaz, engem is bringával kergettek meg a dögök 

- erősítette meg a térkép megjelölt pontjánál Ármin, egy fiatal bringás egy hónapja.

A területet messze elkerülték a helyiek, akik mást is próbáltak figyelmeztetni a veszélyre   Fotó: Google Maps

Az esetre felfigyeltek a helyi állatvédők is, akik azt írták: a kutyák már féltucat embert martak meg a megjelölt ponton: 

Van az a bizonyos "tréfás" jelölés a Google Mapsen az őrmezei kutyasulinál. Vagyis az lenne, ha nem haraptak volna már meg fél tucat embert ottani kutyák. Így szerettük volna ezt a történetet is lezárni végre, úgy négy év után. Mert ez a jelölés tényleg 2022 óta villog a képernyőn, hátha valaki kiszúrja, és megússza...

 - írta bejegyzésében a Tizenegy Állatvédő Egyesület.  Legutóbb augusztus 22-én támadtak meg az ebek egy arra járót, ekkor már a hatóságok is kint jártak, ahogyan az állatvédők is:

- Nos, reméljük az augusztus 22-én történt harapás volt az utolsó csepp, kint jártak a hatóságok, kint jártunk mi is, így ma már le merem írni, hogy vége van -  szögezték le. Az ebeket ugyanis elvitték a tulajdonostól és ígéretet is tettek arra, hogy soha többé nem lesz a portán kutya:

Vagyis inkább azt, hogy a kutyákat végre elvitték innen - most valóban elvitték - és a tulajdonos rokona ígéretet tett arra, hogy náluk többet nem is lesz kutya, vagyis ismét átsétálhat bárki nyugodtan a buszhoz, nem köt majd ki a kórházban egy oltássorozatra

 - zárták soraikat.  

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu