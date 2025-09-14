"Ne gyertek ide, mert..." - Hátborzongató kiírás a Google Mapsen: életveszélyre figyelmeztetik egymást az újbudai Őrmezőnél

Igencsak furcsa kiírás jelent meg a Google Mapsen. A kiírás valójában fontos figyelmeztetés: eszerint az őrmezei kutyaiskolánál három eb támad rá az emberekre. Az újbudaiak egymást próbálják figyelmezteti az életveszélyre.
Hátborzongató helyszín jelent meg az újbudai Őrmezőnél a Google Maps sokak által ismert és napi rendszerességgel használt térképén. A helymegjelölést az őrmezei kutyaiskola közelében, a Dobogó úthoz helyezték el, nem véletlenül: az emberek testi épségét igyekeznek vele megóvni. Az írás ugyanis kutyatámadásra figyelmeztet, méghozzá évek óta, a helyiek szerint ugyanis az úton három agresszív eb várja az arra elhaladókat.
A kiírás egyszerű és ijesztő:
Ne gyertek ide, mert 3 kutya megüldöz
- olvasható a térképen.
Mint kiderült, a probléma már 2022 óta adott, egy itt élő férfi kutyái ugyanis ez idő alatt állítólag már több embert is megtámadtak, sőt volt, akit meg is haraptak.
Ha ide jössz, 3 kutya (minimum, ennyit láttam rohanás közben) kirohan a szomszéd házból, fél kilométeren keresztül üldöz, csodás halálközeli élményben lesz részed
- írták a ponthoz magyarázatként a térképen. Külön problémát jelent, hogy a buszmegálló felé sokan ezen az úton keresztül tudnak eljutni, így vagy vállalják a lehetséges kutyatámadást, vagy inkább egy nagyot kerülnek a megálló felé.
És igaz, engem is bringával kergettek meg a dögök
- erősítette meg a térkép megjelölt pontjánál Ármin, egy fiatal bringás egy hónapja.
Az esetre felfigyeltek a helyi állatvédők is, akik azt írták: a kutyák már féltucat embert martak meg a megjelölt ponton:
Van az a bizonyos "tréfás" jelölés a Google Mapsen az őrmezei kutyasulinál. Vagyis az lenne, ha nem haraptak volna már meg fél tucat embert ottani kutyák. Így szerettük volna ezt a történetet is lezárni végre, úgy négy év után. Mert ez a jelölés tényleg 2022 óta villog a képernyőn, hátha valaki kiszúrja, és megússza...
- írta bejegyzésében a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Legutóbb augusztus 22-én támadtak meg az ebek egy arra járót, ekkor már a hatóságok is kint jártak, ahogyan az állatvédők is:
- Nos, reméljük az augusztus 22-én történt harapás volt az utolsó csepp, kint jártak a hatóságok, kint jártunk mi is, így ma már le merem írni, hogy vége van - szögezték le. Az ebeket ugyanis elvitték a tulajdonostól és ígéretet is tettek arra, hogy soha többé nem lesz a portán kutya:
Vagyis inkább azt, hogy a kutyákat végre elvitték innen - most valóban elvitték - és a tulajdonos rokona ígéretet tett arra, hogy náluk többet nem is lesz kutya, vagyis ismét átsétálhat bárki nyugodtan a buszhoz, nem köt majd ki a kórházban egy oltássorozatra
- zárták soraikat.
