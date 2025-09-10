RETRO RÁDIÓ

Kutyatámadás Pesterzsébeten: saját kutyája marcangolta a férfit, súlyos sérülésekkel vitték kórházba

Saját kutyája támadhatott meg egy fiatal férfit Pesterzsébeten. A kutyatámadás áldozatát mentő vitte kórházba, az Országos Mentőszolgálat lapunknak elárulta: súlyosan megsérült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 17:50
kutyatámadás XX. kerület pesterzsébet kutya

Mentősök érkeztek kedden (szeptember 9.) este a pesterzsébeti kertváros egyik sarokházához, ahonnan egy súlyosan sérült férfit kellett kimenteni. A helyiek közül többen is arra jártak, elmondták: csupán a mentők villogó fényére figyeltek fel aznap este, majd döbbenten szemlélték, ahogyan egy vérző férfit tesznek a mentőkocsiba. Lapunk úgy értesült, hogy a mentőszolgálatot azért hívták ki, mert a házban kutyatámadás történt: egy közepes termetű állat ugrott neki egy ott lakó férfinek. 

kutyatámadás
A mentősök elmondták, hogy a kutyatámadás áldozatát súlyos, de stabil állapotban vitték kórházba   Fotó: Metropol

Súlyos, de stabil állapotban van a kutyatámadás áldozata

A környékbeliek közül többen is látták, mi történt, az egyik asszony a mentőket szúrta ki.

- Csak azt láttam, hogy mentősök állnak ott, ni, az ablaknál - mutatott munkatársainknak a ház egyik fala felé a közelben élő asszony. Mint mondta, a korábbi üzletből átalakított házban most többen laknak, ő sem tudta pontosan, melyik lakó esett áldozatul a kutyatámadásnak. Hozzátette, hogy ő egy fiatal férfit látott, aki véres sebbel hoztak ki a házból:

Aztán kihoztak valakit, be is tették a mentőbe, aztán el is vitték. Állítólag csúnyán megsérült. Azt beszélik, hogy a saját kutyája támadta és harapta meg, de hogy hogyan és miért, azt nem is tudjuk. Nem tudom, melyik kutya lehetett, mert rengeteg a kutyás erre. Én azt sem tudtam, hogy ott tartanak kutyát 

- mondta az asszony. A szomszédok sem tudták pontosan, melyik lakrészen történt a támadás: 

Az épület olyan kialakítású, hogy van egy közös belső kertjük, valószínűleg ott történhetett ez az egész, így azt utcafrontról nem lehetett látni, csak azt, hogy elviszik a mentősök 

- mondta egy szintén a környéken élő férfi. A Metropol az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták, hogy a férfit bár valóban súlyos, de stabil állapotban szállították el: 

- A helyszínről egy 20 év körüli férfit súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - mondta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. A Metropol a rendőrséget is megkereste az eset kapcsán, ők megerősítették: a férfit valóban a saját kutyája harapta meg, így nem indult eljárás, a zsaruk csupán a területet biztosították: 

- Az esettel összefüggésben – ahol egy embert a saját kutyája harapott meg - a rendőrök kizárólag biztonsági intézkedést hajtottak végre, eljárás nem indult - mondta el lapunknak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

 

