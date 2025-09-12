"A vízből jött!” – UFO-t látott a haditengerész, teljesen ledöbbent

Egy éppen szolgálatban lévő haditengerészeti parancsnok négy Tic Tac alakú UFO-t látott Kalifornia partjainál, miközben a USS Jackson fedélzetén dolgozott. A kétkedő radartisztviselőket is meggyőzte egy elmélettel.

Bebizonyosodott az UFO létezése / Illusztráció: Unsplash

Alexandro Wiggingsnek, az amerikai haditengerészet főtisztjének 2023. február 15-én este több UFO is megjelent a radarján, elmondása szerint az első zökkenőmentesen kiemelkedett az óceánból.

Megfigyeléseim szerint valóban a vízből jött

- mondta a Post-nak Alexandro, aki magánszemélyként nyilatkozott a híroldalnak. „Először a radaron láttam meg, és miután megláttam a radaron, vizuálisan is meg akartam erősíteni, hogy amit a radaron látok, az felhő, légköri jelenség vagy valami más.”

Ezután kiment a USS Jackson hídszárnyához, és végiggondolta a tárgy lehetséges tulajdonságait, majd meggyőződött róla, hogy nem szabványos emberi technológia.

Elég magasra emelkedett, de túl gyors volt a haditengerész szerint. három objektumot látott, melyek összehangoltan mozogtak, nagyjából nyolc tengernyi mérföldre a USS Jacksontól. A Sapphire radarkövetésről készült felvételt, George Knapp és Jeremy Corbell tette közzé a Weaponized podcastben.

Egy ovális fekete foltot mutatott a radaron a felvétel, látszólag könnyen mozgott, majd három másik ugyanolyan mozgású tárggyal találkozott.

A radarkezelők közül szkeptikusan az egyikük repülőnek minősítette Alexandro felfedezését, de ő állítja, hogy tudja, mit látott. A háromgyermekes apa a Képviselőház Átláthatósági Munkacsoportja által szervezett harmadik UAP-meghallgatáson tanúskodott a jelenségről, ahol kedden megosztottak egy sokkoló videót, amelyen egy Hellfire rakéta talál el egy UFO-t.