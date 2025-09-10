Nyilvánosságra került a megdöbbentő felvétel: rakéta feltételezett UFO-t talált el - videó

Nyilvánosságra került talán az eddigi legerősebb bizonyíték az idegen élet (UFO) létezésére.

Az UFO-észlelés sokkolta a tanúkat. (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

Egy újonnan megjelent felvételen látható, amint egy amerikai rakéta eltalál egy feltételezett UFO-t. Szeptember 9-én, a Képviselőház felügyeleti albizottságának UFO-átláthatóságról és a bejelentők védelméről szóló ülésén Eric Burlison képviselő egy olyan videót mutatott be, amely sok nézőt megdöbbentett, sőt megrémített.

Hosszú ideje tartja magát az a nézet, hogy a világ vezetői sokkal többet tudnak az idegenekről, mint amit a nyilvánosság elé tárnak, különösen azóta, hogy az 51-es körzetet régóta UFO-pletykák övezik. Idén már több figyelmeztetés is érkezett potenciálisan ellenséges földönkívüli fenyegetésekről, miközben látnokok és próféták is azt jósolták, hogy az idegen lények talán végre felfedik magukat az emberiség előtt.

Jemennél lőtték le az UFO-t

Nos, úgy tűnik, ez meg is történt, és azonnal rakétát lőttek ki rájuk. Az Egyesült Államok által kilőtt Hellfire rakéta, amelyet még 2024 októberében indítottak, egyszerűen lepattant az UFO-ról, amelyet Jemen közelében észleltek. Bár néhány törmelék darab lehullani látszott, a furcsa űrhajó egyszerűen folytatta útját.

Ez természetesen sürgető kérdéseket vetett fel a lehetséges idegen technológiával kapcsolatban, amely láthatóan jóval meghaladja az amerikai katonai képességeket. Néhány ilyen kérdés egy közelmúltbeli kongresszusi meghallgatáson is elhangzott.

Önök tudnak bármiről az amerikai haderőben, ami képes lenne így kettéhasítani egy Hellfire rakétát… majd végrehajtani ezt a furcsa dolgot, és aztán továbbhaladni?

- kérdezte Anna Paulina Luna floridai képviselő a tanúkat, Jeffrey Nuccetelli amerikai légierős veteránt, Alexandro Wiggins amerikai haditengerészeti főtisztet, George Knapp újságírót, Dylan Borland légierős veteránt, valamint Joe Spielbergert vezető jogi tanácsadót.

Nuccetelli és Wiggins tanúsította, hogy az Egyesült Államoknak nincs olyan technológiája, amely képes lenne túlélni egy ilyen csapást.

Ez egy Hellfire rakéta, amely eltalálja azt az UFO-t, az pedig egyszerűen lepattan róla, majd továbbmegy. Vannak szerverek, ahol egész sor ilyen videó található, amelyeket a Kongresszusnak nem engedtek megtekinteni.

- tette hozzá Knapp.