Pánik Tatán: Tíz diákot és egy tanárt is mentővel vittek kórházba

Egy szúrós szagú, irritáló anyag kerülhetett a levegőbe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 11:35
Tata tanár gyerek kórház

A Kemma.hu számolt be arról, hogy az egyik tatai általános iskola diáklányainak úszásoktatása volt a helyi tanuszodában, amikor nem várt vége lett az oktatásnak. Mentők érkeztek ugyanis a helyszínre.

Tatai mentők vitték kórházba őket
Mentők rohantak a tatai diákokhoz
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

A tanuszodát üzemeltető Tatai Városgazda Zrt.-től megtudta portál, hogy a takarítók és a vízvezetékszerelők éppen vízkőtelenítést hajtottak végre az öltöző vizes helységében. Amikor pedig a gyerekek bementek az öltözőbe, ennek a szernek az irritáló, erős szaga csapta meg őket, akik jogosan megijedtek, és kirohantak a tanárukhoz.

A mentők azonnal a tatai helyszínre siettek

Az iskola rögtön értesítette a mentőket, illetve a katasztrófavédelmet is. Úgy tudják, hogy a gyerekeket és a tanárt megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították, az iskola pedig értesítette a szülőket a történtekről.

Fontos tudni, hogy ugyanezt a vízkőoldót használják otthon is az emberek, csak az eleve rosszul szellőző, zárt öltözőben könnyebben megmarad a bűze, ezért lehetett intenzív a szer szaga is, amitől megijedtek a gyerekek.

A katasztrófavédelem a helyszínen elvégezte a szükséges méréseket, azonban nem találtak semmilyen mérgező anyagot.

