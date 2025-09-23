Szupertájfun közelít Hongkong felé: a hatóságok nyolcas jelzésű riasztást adtak ki

Hongkong teljesen leállt a világ idei legerősebb vihara, a Ragasa szupertájfun közeledtével. A hatóságok nyolcas jelzésű riasztást adtak ki, amely a harmadik legmagasabb fokozat, így a legtöbb vállalkozás és a tömegközlekedés is szünetel, miközben több mint 700 repülőjáratot töröltek vagy módosítottak. Az emberek megrohamozták az üzleteket, a polcok kiürültek, sokan homokzsákokkal erősítették meg otthonaikat, és leragasztották ablakaikat a törmelékek ellen. A Hongkongi Obszervatórium óránként akár 220 kilométeres szélsebességet és jelentős vihardagályt jelzett, a tengerszint egyes területeken akár négy-öt métert is elérhet.

A Ragasa szupertájfun óránként akár 220 kilométeres szelekkel és veszélyes vihardagállyal fenyegeti a várost és Dél-Kína partvidékét. Fotó: Anadolu via AFP

Több mint 770 ezer embert evakuáltak a szupertájfun miatt

A vihar hétfőn, ereje csúcsán 260 kilométeres szelet produkált, ezzel a világ idei legerősebb, 5-ös kategóriájú trópusi ciklonjává vált. Azóta némileg gyengülve, de továbbra is pusztító erejű, 4-es kategóriájú tájfunként közelít Kuangtung partjaihoz. A kínai hatóságok több mint 770 ezer lakost evakuáltak, és kedden akár egymillió ember kitelepítésére is számítanak. Kuangtungban, köztük a technológiai központban, Sencsenben, leállították a munkát, az iskolákat és a közlekedést, a part menti vizekben pedig akár hétméteres hullámokra figyelmeztettek.

Makaóban kedd délutánra minden kaszinót bezárnak, Tajvanon pedig közel 60 centiméternyi eső hullott, 25 sérültet jelentettek, és több mint 270 járatot töröltek. Hongkongban a tőzsde a tavaly módosított szabályok miatt nyitva lesz, de a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak otthon, és készüljenek fel a heves esőzésre, az erős szélre és a veszélyes tengerszint-emelkedésre – írja a Reuters.