Szepesfalvy Anna: Remélem, Barabás Richárd most boldog...

Mint arról korábban már beszámoltunk, Hadházy Ákos és bandája egy idős papot inzultált a Ferenciek terén a keddi tüntetésükön. Az ügyből óriási felháborodás lett, amire még Orbán Viktor is reagált.

Szepesfalvy Anna Fotó: Bánkúti Sándor / metropol

Ám úgy néz ki, hogy a dolognak még itt nincs vége. Egy hosszú Facebook-posztot tett közzé Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, akit felháborítottak Barabás Richárd kijelentései az eset kapcsán.

Remélem, Barabás Richárd most boldog. Az egyház- és vallásellenes uszítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Hadházy Ákos tüntetésén verbálisan inzultálják Reisz Pál ferences szerzetes atyát. Azt az atyát, akit a kommunisták üldöztek, megfigyeltek. Aki ennek ellenére szembe tudott nézni egykori megfigyelőivel, és bár tőlük soha senki nem kért bocsánatot az ellene és rendtársai ellen elkövetett szörnyűségekért – ő mégis megbocsátott. Karácsony Gergely frakcióvezetője, Barabás Richárd, minden alkalmat megragad, hogy gyalázza a vallásos embereket, vádolja a papokat, lebecsülje az egyházi oktatásban és szociális szférában dolgozók áldozatos munkáját. Először szivárványosra akart kivilágíttatni egy templomot, majd az adó 1% egyházi felajánlása ellen indított visszataszító plakátkampányt, amellyel sikerült egyben lepedofiloznia az összes papot, valamint összemosni az egyházat, a keresztényeket a Fidesszel

- emlékeztetett a képviselő, majd hozzátette: Felelősségük tehát közvetett, de nyilvánvaló: hozzájárultak ahhoz, hogy az atyát Hadházy Ákos hívei így inzultálják. Az atya – valószínűleg Krisztus követésében is sikeresebb, mint én – könnyebben megbocsát, még akkor is, ha senki nem kért tőle bocsánatot.

Szepesfalvy Anna felszólította Barabás Richárdot: azonnal kérjen bocsánatot a politikushoz méltatlan, gyűlöletkeltő, felelőtlen magatartásáért, amellyel aktívan hozzájárult ehhez a szomorú eseményhez! Majd ezután Karácsony Gergelyhez fordult, akinek ezt az egy kérdést tette fel:

Elfogadhatónak tartja-e főpolgármesterként, hogy frakciójának vezetője nyíltan keresztényellenes uszítást folytat – nemcsak a közgyűlésben, hanem a Facebookon is, önkormányzati eszközöket felhasználva? Ha nem tartja elfogadhatónak, kezdeményezze Barabás Richárd frakcióvezetői megbízatásának megszüntetését!

- olvasható a képviselő bejegyzésében.