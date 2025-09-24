RETRO RÁDIÓ

Hadházy Ákos és bandája egy idős papot inzultált a Ferenciek terén. Berontottak a templomba, szidalmazták a vallást és a papokat

Semmi sem szent előttük!

Szerző: Metropol
2025.09.24.
Ki tudja hányadik mini tüntetését tartotta hétfő délután a pesti belvárosban a Ferenciek terén Hadházy Ákos az autósok sorozatos bosszúságára, hatalmas dugókat okozva alig néhány tucat emberével. Akiknek most éppen az nem tetszett, hogy a demonstráció közben harangszóval hívták a híveket a templomba és hát a harangszó elnyomta a kiabálásukat. Összevitatkoztak a papokkal, aztán berontottak(!) a templomba és reklamálni(!) próbáltak.

 
 

Végül kijött egy idős szerzetes és Bibliával a kezében intette rendre őket.

 

Hadházy azonban közölte, hogy a szokásos esti harangszóval a papok szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül többen újra bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A papokra rákiabáltak: „szégyelljétek magatokat”, közben egyház ellenes rigmusok is skandáltak – olvasható a Riposton.

A botrányos esetről megdöbbentő videó is készült.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
