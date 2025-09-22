RETRO RÁDIÓ

Csak egy rossz választás, és ide jutunk…

Látványos flashmobot tartottak a Keleti pályaudvarnál. Ilyen az, amikor egy kép valóban többet mond ezer szónál is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22.
migráció Keleti pályaudvar Brüsszel

Fényfestéssel és flashmobbal hívta fel a migráció veszélyeire a figyelmet az Alapjogokért Központ. "Most még harangszó – de csak egy rossz választás, és brüsszeli hangokra ébredhetünk…" – írták az eseményt rögzítő videó mellé.

A központ egyébként a Rossz választás honlapon hívja fel a figyelmet a brüsszeli, migrációbarát politika veszélyeire. "Tíz évvel ezelőtt, 2015 szeptemberében illegális migránsok hordái rohamozták meg a magyar határt Röszkénél, Budapestet és a Keleti pályaudvart elárasztották a bevándorlók. A saját bőrünkön is megtapasztaltuk pár napra, milyenek lehetnek a nyugati városok migránsgettói. Magyarország a „Willkommenskultur” helyett kerítést épített, megvédtük és azóta is védjük a határt. Akkor és ott Brüsszel végleg eldöntötte, hogy megbuktatja a jobboldalt Magyarországon - amely ma még a béke és biztonság szigete Európában" – emlékeztetnek a tíz évvel ezelőtti eseményekre, valamint az azóta is tartó brüsszeli akciókra.

Egy rossz választás, és bevándorlóország leszünk

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu