Csak egy rossz választás, és ide jutunk…

Fényfestéssel és flashmobbal hívta fel a migráció veszélyeire a figyelmet az Alapjogokért Központ. "Most még harangszó – de csak egy rossz választás, és brüsszeli hangokra ébredhetünk…" – írták az eseményt rögzítő videó mellé.

A központ egyébként a Rossz választás honlapon hívja fel a figyelmet a brüsszeli, migrációbarát politika veszélyeire. "Tíz évvel ezelőtt, 2015 szeptemberében illegális migránsok hordái rohamozták meg a magyar határt Röszkénél, Budapestet és a Keleti pályaudvart elárasztották a bevándorlók. A saját bőrünkön is megtapasztaltuk pár napra, milyenek lehetnek a nyugati városok migránsgettói. Magyarország a „Willkommenskultur” helyett kerítést épített, megvédtük és azóta is védjük a határt. Akkor és ott Brüsszel végleg eldöntötte, hogy megbuktatja a jobboldalt Magyarországon - amely ma még a béke és biztonság szigete Európában" – emlékeztetnek a tíz évvel ezelőtti eseményekre, valamint az azóta is tartó brüsszeli akciókra.