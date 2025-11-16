RETRO RÁDIÓ

Örökre elaludt az a 12 éves lány, akinek 100 felülést kellett csinálnia

Szörnyű tragédia! Meghalt a kislány, akinek tanára 100 felülést végeztetett el büntetésként.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.16. 22:00
büntetés iskola kislány

Egy 12 éves kislány meghalt, miután tanára 100 felülést végeztetett el vele büntetésként, mert elkésett az óráról – közölte a Mirror.

Meghalt egy 12 éves lány, miután büntetésként 100 felülést kellett csinálnia Fotó: Pexels/Illusztráció

Az Indiából származó Kajal Gondnak még a hátizsákját is viselnie kellett a felülések közben, ami később súlyos fájdalmakhoz vezetett.

Az eset november 8-án történt, és több más késve érkező diáknak is ugyanazt a büntetést kellett elszenvednie. A tragédia óriási felháborodást váltott ki a szülők és a helyi közösség körében.

Kajal Gond súlyos hátfájdalmat kezdett érezni, miután elvégezte a büntetésként kiszabott 100 felülést. Állapota rohamosan romlott, ezért kórházba vitték, majd átszállították a mumbai JJ kórházba. A kezelések ellenére azonban a kislány meghalt. A család szerint egyértelmű, hogy a büntetés vezetett a tragédiához.

Édesapja elmondta, hogy a kislány fájdalmában sírt. Nem tudta megmozdítani a hátát. A helyiek és a szülők szigorú intézkedéseket követelnek a tanár és az iskola vezetése ellen. Meena Patil aktivista így fogalmazott:

Ez nem fegyelmezés, hanem kegyetlenség. Azért küldjük a gyerekeinket iskolába, hogy tanuljanak, nem azért, hogy szenvedjenek.

Az iskola zárva marad, amíg nem zárul le a büntetőeljárás.

Igazságot kell szolgáltatni, és a felelősöknek meg kell fizetniük

– nyilatkozta az MNS szóvivője, Rajesh Kadam.

 

