Brutális börtönmészárlás: négy halott és több tucat sebesült

A brutális bandaháború a Machalában található El Oro No. 1 Büntetés-végrehajtási Központot rázta meg a hajnali órákban, miután a hatóságok robbanásokról és zavargásokról kaptak jelentést a börtön falain belülről. A rivális bandák közötti fegyveres összecsapás négy ember halálát és 43 sérülését okozta.

Halálos bandaháború robbant ki a börtön falai között Fotó: Pexels/RNDE Stock Project (Képünk illusztráció)

Bandaháború robbant ki Ecuador leghírhedtebb börtönében

Az incidens november 9-én, helyi idő szerint hajnali 2:45 körül történt, amikor a Machala-i ECU-911 segélyhívó központ riasztásokat kapott a börtönből. A Nemzeti Rendőrség és az Intervenciós és Mentőcsoport (GIR) taktikai egységei azonnal a helyszínre vonultak, és többperces tűzharc után sikerült visszaszerezniük az irányítást az intézmény felett.

Egy rendőrségi forrás arról adott tájékoztatást, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel több elítélt súlyos sérüléseket szenvedett. A hatóságok két lőfegyvert és három robbanószerkezetet találtak, amelyekről úgy vélik, hogy az összecsapás során használták őket.

A börtön, amelyben több mint 1300 rabot tartanak fogva, bár a befogadóképessége mindössze 600 fő, korábban is számos véres incidens helyszíne volt. Múlt hónapban például egy mészárlásban 14 ember, köztük egy börtönőr halt meg, és további 14-en megsebesültek, ez volt az intézmény történetének egyik legvéresebb eseménye.

A Machala-i börtön Ecuador egyik leghírhedtebb intézete, amelyet a falain belüli brutális bandaháborúk tettek hírhedtté. Az elmúlt hónapokban egy különösen sokkoló eset is történt: egy rab rosszullétet színlelt, hogy kikerülhessen a cellájából, majd egy becsempészett fegyverrel rálőtt a többi fogvatartottra.

A börtön hírhedt továbbá borzasztó higiéniai körülményeiről és a fertőző betegségek gyors terjedéséről. Korábban több tuberkulózis-járványt is feljegyeztek az intézményben, amelyek során 182 fogvatartott fertőződött meg ezzel az akár halálos kimenetelű betegséggel - számolt be róla a Daily Star.