Brutális börtönmészárlás: négy halott és több tucat sebesült
Rivális bandák véres tűzpárbajba keveredtek.
A brutális bandaháború a Machalában található El Oro No. 1 Büntetés-végrehajtási Központot rázta meg a hajnali órákban, miután a hatóságok robbanásokról és zavargásokról kaptak jelentést a börtön falain belülről. A rivális bandák közötti fegyveres összecsapás négy ember halálát és 43 sérülését okozta.
Bandaháború robbant ki Ecuador leghírhedtebb börtönében
Az incidens november 9-én, helyi idő szerint hajnali 2:45 körül történt, amikor a Machala-i ECU-911 segélyhívó központ riasztásokat kapott a börtönből. A Nemzeti Rendőrség és az Intervenciós és Mentőcsoport (GIR) taktikai egységei azonnal a helyszínre vonultak, és többperces tűzharc után sikerült visszaszerezniük az irányítást az intézmény felett.
Egy rendőrségi forrás arról adott tájékoztatást, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel több elítélt súlyos sérüléseket szenvedett. A hatóságok két lőfegyvert és három robbanószerkezetet találtak, amelyekről úgy vélik, hogy az összecsapás során használták őket.
A börtön, amelyben több mint 1300 rabot tartanak fogva, bár a befogadóképessége mindössze 600 fő, korábban is számos véres incidens helyszíne volt. Múlt hónapban például egy mészárlásban 14 ember, köztük egy börtönőr halt meg, és további 14-en megsebesültek, ez volt az intézmény történetének egyik legvéresebb eseménye.
A Machala-i börtön Ecuador egyik leghírhedtebb intézete, amelyet a falain belüli brutális bandaháborúk tettek hírhedtté. Az elmúlt hónapokban egy különösen sokkoló eset is történt: egy rab rosszullétet színlelt, hogy kikerülhessen a cellájából, majd egy becsempészett fegyverrel rálőtt a többi fogvatartottra.
A börtön hírhedt továbbá borzasztó higiéniai körülményeiről és a fertőző betegségek gyors terjedéséről. Korábban több tuberkulózis-járványt is feljegyeztek az intézményben, amelyek során 182 fogvatartott fertőződött meg ezzel az akár halálos kimenetelű betegséggel - számolt be róla a Daily Star.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre