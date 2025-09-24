Orbán Viktor: "Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára"

Orbán Viktor a Facebook oldalán osztotta meg videóval ellátott üzenetét, amiben arra szólította fel a híveket és a közvéleményt, hogy álljanak ki a Ferenciek terén megtámadott 82 éves katolikus pap, Pál atya mellett. Állítsuk meg a gyűlölet erőit!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában a Ferenciek terén megtámadott 82 éves katolikus pap, Pál atya melletti kiállásra szólított fel mindenkit.
A kormányfő szerint Hadházy Ákos és baloldali tüntetői „sötét erőket” idéző módon támadtak a templom kapujában szolgálatot teljesítő lelkipásztorra, ami a gyűlöletkeltés újabb példája.
A miniszterelnök hangsúlyozta: a keresztény közösség tagjai nem maradhatnak csendben, amikor papjaikat éri támadás. Orbán Viktor arra kérte a híveket, hogy mutassanak szolidaritást, és vegyenek részt a Ferenciek terén tartott esti szentmisén, amelyet Pál atyáért, valamint a keresztény hit és közösség védelméért ajánlanak fel.
Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző sötét erők. Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt. Szolidaritás. Mise, ma 18:30-kor"
- írta a bejegyzésében Orbán Viktor.
