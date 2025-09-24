RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi

A brüsszeli szavazás kapcsán posztolt a miniszterelnök.

2025.09.24.
A brüsszeli mentelmi szavazás kapcsán friss bejegyzést tett közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök arról ír, hogy „A Tisza párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere.”

Orbán Viktor: A Tisza párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A Tisza párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja. A brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Zsarolják. Fogott ember.”
 – írja Facebook-oldalán Orbán Viktor.

 

