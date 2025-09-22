Retró képeken az évekre bezáró Szent Gellért Gyógyfürdő, nosztalgiázz velünk

Idegenvezetéssel járhatják be a legendás fürdő termeit azok, akik részt vesznek a felújítás miatt bezáró Gellért búcsúbuliján. Október 1-től ugyanis bezárja kapuit a Szent Gellért Gyógyfürdő, a munkálatok várhatóan három évig tartanak.
Csak tavaly mintegy 420 ezer vendéget fogadott a Budapest XI. kerületében álló Szent Gellért Gyógyfürdő, amelynek a szomszédságában, a Gellért Szállóban már 2024 őszén megkezdődtek a felújítási munkálatok. A fürdőnek is részben emiatt kell bezárnia október 1-jén, a hotel rekonstrukciójának egyes részeit ugyanis csak a gyógyfürdő feladógépházában lévő eszközök leállításával lehet megoldani. Ezek leállítása esetén viszont nem tudják megfelelő módon vízzel ellátni a Gellért fürdőt sem.
A budapesti Szent Gellért Gyógyfürdő felújítására elsősorban egy statikai probléma miatt van egyre inkább szükség. A rekonstrukcióról szóló üzleti tervet pedig már jóvá is hagyta a Fővárosi Közgyűlés.
A fürdő felújítási munkálatai összesen három évet vesznek majd igénybe.
Az első ütemben a gyógyfürdő beltéri részeit újítják fel, és amint ezzel végeztek, azt a részt várhatóan újra is nyitják. A második ütemben pedig a kültéri részeket hozzák rendbe, valamint egy új VIP-részleget is terveznek.
Népszerűségét tekintve a Gellért Gyógyfürdőt csak a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda előzi meg a sorban, azonban a Szent Gellért Gyógyfürdőt legutóbb az 1970-es években renoválták, így időszerű volt, hogy Budapest második leglátogatottabb fürdője ismét átessen egy komplett felújításon, amit október 1-jén kezdenek el a szakemberek. Az újranyitás legkorábban 2028-ban lehetséges.
A Gellért Hotel és Gyógyfürdő több mint száz éve, 1912-18 között épült szecessziós stílusban és a főváros első luxus kategóriájú létesítménye volt, akkoriban Európa legkorszerűbb gyógyfürdőjének számított. A képre kattintva megnézheted retro galériánkat a Szent Gellért Gyógyfürdőről.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.