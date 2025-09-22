RETRO RÁDIÓ

Retró képeken az évekre bezáró Szent Gellért Gyógyfürdő, nosztalgiázz velünk

Idegenvezetéssel járhatják be a legendás fürdő termeit azok, akik részt vesznek a felújítás miatt bezáró Gellért búcsúbuliján. Október 1-től ugyanis bezárja kapuit a Szent Gellért Gyógyfürdő, a munkálatok várhatóan három évig tartanak.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.09.22. 16:30
fürdő felújítás Gellért fürdő Budapest

Csak tavaly mintegy 420 ezer vendéget fogadott a Budapest XI. kerületében álló Szent Gellért Gyógyfürdő, amelynek a szomszédságában, a Gellért Szállóban már 2024 őszén megkezdődtek a felújítási munkálatok. A fürdőnek is részben emiatt kell bezárnia október 1-jén, a hotel rekonstrukciójának egyes részeit ugyanis csak a gyógyfürdő feladógépházában lévő eszközök leállításával lehet megoldani. Ezek leállítása esetén viszont nem tudják megfelelő módon vízzel ellátni a Gellért fürdőt sem.

Szent Gellért Gyógyfürdő
A Szent Gellért Gyógyfürdő hullámmedencéje. Fotó: Christo / Wikipédia

A budapesti Szent Gellért Gyógyfürdő felújítására elsősorban egy statikai probléma miatt van egyre inkább szükség. A rekonstrukcióról szóló üzleti tervet pedig már jóvá is hagyta a Fővárosi Közgyűlés. 

A fürdő felújítási munkálatai összesen három évet vesznek majd igénybe.

Két ütemben újítják fel a Szent Gellért Gyógyfürdőt

Az első ütemben a gyógyfürdő beltéri részeit újítják fel, és amint ezzel végeztek, azt a részt várhatóan újra is nyitják. A második ütemben pedig a kültéri részeket hozzák rendbe, valamint egy új VIP-részleget is terveznek.

Budapest egyik legnépszerűbb fürdője

Népszerűségét tekintve a Gellért Gyógyfürdőt csak a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda előzi meg a sorban, azonban a Szent Gellért Gyógyfürdőt legutóbb az 1970-es években renoválták, így időszerű volt, hogy Budapest második leglátogatottabb fürdője ismét átessen egy komplett felújításon, amit október 1-jén kezdenek el a szakemberek. Az újranyitás legkorábban 2028-ban lehetséges.

A Gellért Hotel és Gyógyfürdő több mint száz éve, 1912-18 között épült szecessziós stílusban és a főváros első luxus kategóriájú létesítménye volt, akkoriban Európa legkorszerűbb gyógyfürdőjének számított. A képre kattintva megnézheted retro galériánkat a Szent Gellért Gyógyfürdőről.

Retró galéria az évekre bezáró Szent Gellért Gyógyfürdőről

