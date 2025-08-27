Így mutat ma az egykor szebb napokat látott Rudas Gyógyfürdő – galéria

Budapest egyik ikonikus fürdőhelyszíne a Rudas, amely az utóbbi évtizedekben több ráncfelvarráson is átesett. A 2012-es helyreállítási munkálatok, illetve a 2014-es bővítés ellenére azonban még ma is bőven hagy kívánnivalót maga után a Rudas gyógyfürdő állapota.
A Rudas gyógyfürdő története egészen 1292-ig nyúlik vissza, akkor említi először egy okirat a fürdő forrásait az alhévízi források között, míg az Anjou-királyok korából ismert útleírások már „messze-földről keresett” gyógyforrásnak és fürdőhelynek nevezték. A Budapest első kerületében található fürdőhelyet 1933-ban nyilvánították gyógyfürdővé, épülete azonban a második világháborúban olyan súlyosan megsérült, hogy 1952-ben Tőkés György tervei alapján a fürdőt újjáépítették, 1954-től pedig egy 28 ágyas kórházi osztályt is létrehoztak. Ivócsarnokát 1965-ben adták át. Az uszodarészt 1986-ban Tóth Tamás tervei alapján állították helyre.
2012-ben a Rudas gyógyfürdő fogadócsarnokát és az épület homlokzatát állították helyre – az 1800-as évek végi állapotnak megfelelően, korabeli fotók és tervrajzok alapján.
2014-ben a Rudas fürdő egy wellnessrészleggel bővült, melyben több új medence és egy szaunavilág kapott helyet.
A fürdő tetőteraszán egy termálvizes jakuzzit is kialakítottak.
Mindezek alapján az ember azt hihetné, hogy az Európa-szerte híres Rudas gyógyfürdő mára a régi pompájában várja a hazai és a külföldi vendégeket. A valóság azonban teljesen más képet mutat. A Metropol egyik olvasója ugyanis ellátogatott a Rudasba, ahol nem éppen 21. századi körülmények fogadták. A teljesség igénye nélkül:
A hab a tortán pedig, hogy a 2014-es felújításkor kialakított szaunavilág sem üzemel...
Feltettük kérdésünket a Rudas fürdő honlapján és megkerestük a fenntartót is, mikorra terveznek újabb felújítást, tervezik-e a hibák és hiányosságok orvoslását, válaszukkal cikkünket frissítjük.
