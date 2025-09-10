Vérfagyasztó: szellem alakot vett videóra a férfi biztonsági kamerája

Egy háztulajdonost igencsak megrémített, amikor kamerás kapucsengője hátborzongató felvételt készített egy „szellemről”, amely otthona előtt haladt el – ráadásul közvetlenül egy temető közelében.

A szellem egy árnyszerű alakként villan fel a felvételen, és suhan át a füves terület felett Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A felvételen egy fehéres, árnyszerű alak látható, amint átsuhan a járdán, majd fényes nappal egyszerűen szertefoszlik a semmiben. A 42 éves Shane Irwin elmondta: a kapucsengő csütörtök este, nem sokkal 20 óra előtt értesítette, hogy valaki az ajtaja előtt áll. Amikor azonban visszanézte a felvételt, döbbenten tapasztalta, hogy senkit sem lát – egészen addig, amíg észre nem vett egy árnyszerű alakot, amelyet ő maga szellemalaknak tart. Shane, aki saját bevallása szerint igazi horrorrajongó, azt mondja: az esetet még hátborzongatóbbá teszi, hogy otthona közvetlenül egy temetővel szemben áll - írta a Mirror.

A csengő jelzett, hogy valaki az ajtóban van, de elsőre nem láttam semmit. Aztán kiszúrtam. Körülbelül 15 percig néztem újra meg újra, annyira hihetetlen volt

– mesélte, majd hozzátette:

„Teljesen lenyűgözött. Pont ott, szemben van a temető. Én nagyon érdeklődöm a horror iránt, szeretem a szellemeket és a paranormális jelenségeket, ezért számomra ez fantasztikus volt. Biztos vagyok benne, hogy szellemet láttam. Nem volt köd azon a napon, és az egész túl tökéletes ahhoz, hogy bármi más legyen”.

Shane azt is kiemelte: az efféle felvételek általában éjszaka készülnek, halvány alakokról, de ez most egészen más volt.

Nem szoktunk ilyesmit nappal látni. Az interneten már láttam ehhez hasonló videókat, de azok mindig sötétben készültek és alig kivehetők voltak. Ez viszont nagyon tisztán látszik. Megmutattam a húgomnak és néhány barátomnak, akik hisznek a szellemekben, és mind azt mondták, tényleg sikerült valamit elkapnom a kamerán

– tette hozzá.

A videót IDE kattintva lehet megtekinteni.