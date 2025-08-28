Horrorisztikus szélviharban 4 gyermek sérült meg az ugrálóvárban

Kétségbeesett szülők álltak földbe gyökerező lábbal, amikor egy hatalmas széllökés felrepítette az ugrálóvárat, miközben gyermekeik benne játszottak. 4

Több méter magasba repült az ugrálóvár a gyerekekkel, négyen megsérültek

Fotó: Forrás/Pixabay/Illusztráció

Az ugrálóvár egy játszótérre csapódott be

Gyorsan és hirtelen jött a szélvihar. A pánikba esett szülők nem tudták kimenteni gyermekeiket – írja a Sun, mely videót is közölt a hátborzongató esetről.

A baleset után több sérültet a helyszínen elláttak, illetve négyüket kórházba kellett szállítani, a legkisebb köztük egy hétéves gyermek volt.

Egy sokkos állapotban lévő szemtanú így emlékezett vissza a borzalmas esetre:

A szél zúgása sem tudta elnyomni a rémült gyerekek sikolyait. Néhányan sírtak, amikor a csúszdás ugrálóvár egy közeli játszótérre landolt.

Az ugrálóvár mellett álló nagy sátort is kitépte a földből a viharos erejű szél.

Mindössze néhány héttel azután történt, hogy egy kísértetiesen hasonló baleset történt, akkor 12 méter magasba repült egy ugrálóvár Dél-Afrikában.