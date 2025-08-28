RETRO RÁDIÓ

Horrorisztikus szélviharban 4 gyermek sérült meg az ugrálóvárban

Egy rémült szemtanú hallotta meg a gyerekek nyugtalanító sikolyát, majd látta, ahogy több méter magasba emelkedik az ugrálóvár.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 14:00
ugrálóvár széllökés sérülés gyerek

Kétségbeesett szülők álltak földbe gyökerező lábbal, amikor egy hatalmas széllökés felrepítette az ugrálóvárat, miközben gyermekeik benne játszottak. 4

ugrálóvár
Több méter magasba repült az ugrálóvár a gyerekekkel, négyen megsérültek 
Fotó: Forrás/Pixabay/Illusztráció

Az ugrálóvár egy játszótérre csapódott be

Gyorsan és hirtelen jött a szélvihar. A pánikba esett szülők nem tudták kimenteni gyermekeiket – írja a Sun, mely videót is közölt a hátborzongató esetről. 

A baleset után több sérültet a helyszínen elláttak, illetve négyüket kórházba kellett szállítani, a legkisebb köztük egy hétéves gyermek volt.

Egy sokkos állapotban lévő szemtanú így emlékezett vissza a borzalmas esetre: 

A szél zúgása sem tudta elnyomni a rémült gyerekek sikolyait. Néhányan sírtak, amikor a csúszdás ugrálóvár egy közeli játszótérre landolt.

Az ugrálóvár mellett álló nagy sátort is kitépte a földből a viharos erejű szél. 

Mindössze néhány héttel azután történt, hogy egy kísértetiesen hasonló baleset történt, akkor 12 méter magasba repült egy ugrálóvár Dél-Afrikában. 

 

