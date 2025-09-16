Így jelenthetik be az utasok, ha műszaki problémát tapasztalnak a BKV buszain

Sára Botond a közösségi oldalán jelentette be, hogy elindult a [email protected] email cím, amin az utasok egyszerűen tehetnek bejelentést, ha műszaki-biztonsági problémát tapasztalnak a BKV autóbuszain. A bejelentéshez a jármű azonosítása mellett fotók csatolására is van lehetőség.

Itt lehet elolvasni a Budapest Főváros Kormányhivatala közleményét: