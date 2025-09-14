RETRO RÁDIÓ

Régi randizási szokások – így ismerkedtek a fiatalok az 1950-es években!

Ma már randiappokon keresztül ismerkedünk, de a régi randizási szokások egészen más világot képviseltek. Galériánkban bemutatjuk, hogyan zajlottak a randik az 1950-es években!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 15:30
randi retró szabályrendszer szerelem

Ma már randiappokon keresztül ismerkedünk, de ez az 1950-es években ez még elképzelhetetlen volt. Akkoriban minden randevúnak megvolt a maga szabályrendszere. Ezek voltak a régi randizási szokások!

Régi randizási szokások
Egy kép a korabeli szerelmesekről Fotó: Fortepan/Kereki Sándor

Az első randi etikettje 

Egy régi amerikai magazin már 1938-ban összegyűjtötte, mit nem szabad csinálnia egy lánynak az első randin. Tudtad, hogy nem tanácsos rágózni vagy a férfi előtt felöltözni, illetve az autó visszapillantójában sminkelni sem?

Hogyan zajlott a randevú? 

Ha egy fiú elment a lányért, először illedelmesen bemutatkozott a szülőknek. A randi csak akkor indulhatott, ha legalább az egyik szülő otthon volt, hogy „átadja” a lányát. Ha ez nem volt lehetséges, akkor egy közeli családi barát is betölthette ezt a szerepet. 

A fiú felelőssége volt, hogy a lány biztonságban hazaérjen. Kinyitotta előtte az ajtót, figyelt a vezetésre, és mindig gondoskodott frissítőről. Ezek nemcsak gesztusok voltak, hanem elvárások. 

A hölgyeknek sem volt könnyű dolguk: nekik kellett fenntartani a beszélgetést, hogy ne legyen kínos csend. A randizás a kölcsönös figyelemről és tiszteletről szólt. 

Fiatal pár az 1950-es években, akiknek simán ment a randizás Fotó: Fortepan/Kereki Sándor

Hol ismerkedtek a fiatalok?  

A legtöbb romantikus találkozás a társas eseményeken történt, mint például a táncesteken. 

Galériánkban most Fortepan-képeken keresztül mutatjuk be, milyen volt a randizás régen. Nézd meg, hogyan ismerkedtek a fiatalok a múlt század közepén! 

 

Így randiztak a nagyszüleink – Galéria

fotó2025.09.12Fotók: Fortepan

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
