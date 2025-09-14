Régi randizási szokások – így ismerkedtek a fiatalok az 1950-es években!

Ma már randiappokon keresztül ismerkedünk, de ez az 1950-es években ez még elképzelhetetlen volt. Akkoriban minden randevúnak megvolt a maga szabályrendszere. Ezek voltak a régi randizási szokások!

Egy kép a korabeli szerelmesekről Fotó: Fortepan/Kereki Sándor

Az első randi etikettje

Egy régi amerikai magazin már 1938-ban összegyűjtötte, mit nem szabad csinálnia egy lánynak az első randin. Tudtad, hogy nem tanácsos rágózni vagy a férfi előtt felöltözni, illetve az autó visszapillantójában sminkelni sem?

Hogyan zajlott a randevú?

Ha egy fiú elment a lányért, először illedelmesen bemutatkozott a szülőknek. A randi csak akkor indulhatott, ha legalább az egyik szülő otthon volt, hogy „átadja” a lányát. Ha ez nem volt lehetséges, akkor egy közeli családi barát is betölthette ezt a szerepet.

A fiú felelőssége volt, hogy a lány biztonságban hazaérjen. Kinyitotta előtte az ajtót, figyelt a vezetésre, és mindig gondoskodott frissítőről. Ezek nemcsak gesztusok voltak, hanem elvárások.

A hölgyeknek sem volt könnyű dolguk: nekik kellett fenntartani a beszélgetést, hogy ne legyen kínos csend. A randizás a kölcsönös figyelemről és tiszteletről szólt.

Fiatal pár az 1950-es években, akiknek simán ment a randizás Fotó: Fortepan/Kereki Sándor

Hol ismerkedtek a fiatalok?

A legtöbb romantikus találkozás a társas eseményeken történt, mint például a táncesteken.