Orbán Viktor: Mi tiszta lapokkal játszunk

Most vasárnap tartják a 24. kötcsei polgári pikniket, aminek kapcsán kiderült, hogy épp a piknik mellé provokációt tervez a Tisza Párt. Ennek a végére a TEK tett pontot, kijelentve, hogy a két rendezvény közötti területet lezárják, hogy ne tudják provokálni a békés piknikezőket. Az eset kapcsán Orbán Viktor Facebook-oldalán tett bejelentést - írja a Mandiner.

Bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk

- jelentette be a miniszterelnök, majd hozzátette:

Vigyázat, hamisítják.

Hajrá, Magyarország! Idén megújul Kötcse: sok fiatal vendéget hívtunk, élő bejelentkezéssel készülünk, és az űrből is érkezik hozzánk egy vendég.

- osztották meg ezzel kapcsolatban a Polgári Magyarországért Alapítvány Facebook-oldalán.