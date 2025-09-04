RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mi tiszta lapokkal játszunk

A közösségi oldalán tett bejelentést a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 10:35
Módosítva: 2025.09.04. 11:54
Orbán Viktor Kötcse kötcsei piknik provokáció

Most vasárnap tartják a 24. kötcsei polgári pikniket, aminek kapcsán kiderült, hogy épp a piknik mellé provokációt tervez a Tisza Párt. Ennek a végére a TEK tett pontot, kijelentve, hogy a két rendezvény közötti területet lezárják, hogy ne tudják provokálni a békés piknikezőket. Az eset kapcsán Orbán Viktor Facebook-oldalán tett bejelentést - írja a Mandiner.

ORBÁN Viktor
Bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk

- jelentette be a miniszterelnök, majd hozzátette:

Vigyázat, hamisítják.

🇭🇺Hajrá, Magyarország!🇭🇺

Idén megújul Kötcse: 

✅sok fiatal vendéget hívtunk, 

✅élő bejelentkezéssel készülünk, és 

✅az űrből is érkezik hozzánk egy vendég.

- osztották meg ezzel kapcsolatban a Polgári Magyarországért Alapítvány Facebook-oldalán.

 

