Orbán Viktor: Mi tiszta lapokkal játszunk

A közösségi oldalán tett bejelentést a miniszterelnök.
Most vasárnap tartják a 24. kötcsei polgári pikniket, aminek kapcsán kiderült, hogy épp a piknik mellé provokációt tervez a Tisza Párt. Ennek a végére a TEK tett pontot, kijelentve, hogy a két rendezvény közötti területet lezárják, hogy ne tudják provokálni a békés piknikezőket. Az eset kapcsán Orbán Viktor Facebook-oldalán tett bejelentést - írja a Mandiner.
Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk
- jelentette be a miniszterelnök, majd hozzátette:
Vigyázat, hamisítják.
Hajrá, Magyarország!
Idén megújul Kötcse:
sok fiatal vendéget hívtunk,
élő bejelentkezéssel készülünk, és
az űrből is érkezik hozzánk egy vendég.
- osztották meg ezzel kapcsolatban a Polgári Magyarországért Alapítvány Facebook-oldalán.
