Rejtélyes módon tűnt el Németországban a magyar buszsofőr – kisfia sírva várja haza

Öt hónap telt el Nyikos Róbert eltűnése óta, ám a 42 éves buszsofőrről továbbra sincs semmi hír. Családja és kisfia azonban nem adja fel a reményt, és bíznak abban, hogy egyszer még hazatér.
Már több mint öt hónap telt el azóta, hogy nyoma veszett a Németországban dolgozó magyar buszsofőrnek, a 42 éves Nyikos Róbertnek. A férfi még 2025. április 13-án tűnt el Fürstenfeldbruck környékén, és azóta semmilyen biztos információ nem érkezett a hollétéről. A családja azóta is kétségbeesetten keresi, a kislánya pedig mindennap hazavárja az édesapját.
Róbert eltűnése rejtélyes körülmények között történt. Aznap délután még beszélt a párjával, de este 7 óra körül elhagyta a lakását, és azóta senki nem látta. Az ügyben természetesen számos találgatás látott napvilágot, de egyik sem bizonyult igaznak.
A család nem tud megnyugodni, amíg nincs válasz
– írta korábban a közösségi médiában Róbert testvére, Mária. A posztban arra kérte az embereket, hogy osszák meg a felhívást, hátha eljut olyan személyhez is, aki hasznos információval tud szolgálni. Azóta is időről időre, újra közzéteszi a bejegyzést, hogy a nyilvánosság segítségét kérje.
Semmi új fejlemény nincs sajnos, ezért osztom mindig a posztot, hogy hátha valaki tud valamit. A másik öcsém már a konzulátustól is kért segítséget, de magánnyomozót sajnos nem tudunk megfizetni
– mondta lapunknak Mária, majd hozzátette, hogy a várakozás és a bizonytalanság szinte elviselhetetlen.
Az idős édesapjuk és az eltűnt mindössze ötéves kisfia is napról napra hazavárja Róbertet.
Apukám mindennap kérdezi, de nincs semmi hír Robiról. A kisfia pedig minden egyes nap várja haza az apját
– írta Mária a bejegyzésében.
Mária a posztokat az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban teszi közzé, ahol továbbra is kéri, hogy bárki, aki tud valamit, jelentkezzen. A család tehát nem adja fel a keresést, és bízik abban, hogy egyszer választ kapnak majd arra, mi történhetett Róberttel.
Ha bárki bármilyen információval rendelkezik Nyikos Róbert hollétéről, kérjük, azonnal jelezze a rendőrségen! Bejelentés tehető a 36(42)524-600-as telefonszámon, névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.