Rejtélyes módon tűnt el Németországban a magyar buszsofőr – kisfia sírva várja haza

Öt hónap telt el Nyikos Róbert eltűnése óta, ám a 42 éves buszsofőrről továbbra sincs semmi hír. Családja és kisfia azonban nem adja fel a reményt, és bíznak abban, hogy egyszer még hazatér.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 17:00
Módosítva: 2025.09.07. 17:28
németországban dolgozott eltűnt személy buszsofőr

Már több mint öt hónap telt el azóta, hogy nyoma veszett a Németországban dolgozó magyar buszsofőrnek, a 42 éves Nyikos Róbertnek. A férfi még 2025. április 13-án tűnt el Fürstenfeldbruck környékén, és azóta semmilyen biztos információ nem érkezett a hollétéről. A családja azóta is kétségbeesetten keresi, a kislánya pedig mindennap hazavárja az édesapját. 

Nyikos Róbert plakát
Nyikos Róbertnek április 13-án veszett nyoma Fürstenfeldbruck környékén – Fotó: Faceboook / Nyikos Róbert keresése Németországban

Testvére is nyomoz Nyikos Róbert után 

Róbert eltűnése rejtélyes körülmények között történt. Aznap délután még beszélt a párjával, de este 7 óra körül elhagyta a lakását, és azóta senki nem látta. Az ügyben természetesen számos találgatás látott napvilágot, de egyik sem bizonyult igaznak.

A család nem tud megnyugodni, amíg nincs válasz

 – írta korábban a közösségi médiában Róbert testvére, Mária. A posztban arra kérte az embereket, hogy osszák meg a felhívást, hátha eljut olyan személyhez is, aki hasznos információval tud szolgálni. Azóta is időről időre, újra közzéteszi a bejegyzést, hogy a nyilvánosság segítségét kérje. 

Semmi új fejlemény nincs sajnos, ezért osztom mindig a posztot, hogy hátha valaki tud valamit. A másik öcsém már a konzulátustól is kért segítséget, de magánnyomozót sajnos nem tudunk megfizetni

 – mondta lapunknak Mária, majd hozzátette, hogy a várakozás és a bizonytalanság szinte elviselhetetlen.  

Ezek a tárgyak voltak Nyikos Róbertnél az eltűnésekor – Fotó: Faceboook / Nyikos Róbert keresése Németországban

A család nincs könnyű helyzetben 

Az idős édesapjuk és az eltűnt mindössze ötéves kisfia is napról napra hazavárja Róbertet. 

Apukám mindennap kérdezi, de nincs semmi hír Robiról. A kisfia pedig minden egyes nap várja haza az apját

 – írta Mária a bejegyzésében. 

Mária a posztokat az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban teszi közzé, ahol továbbra is kéri, hogy bárki, aki tud valamit, jelentkezzen. A család tehát nem adja fel a keresést, és bízik abban, hogy egyszer választ kapnak majd arra, mi történhetett Róberttel. 

Ha bárki bármilyen információval rendelkezik Nyikos Róbert hollétéről, kérjük, azonnal jelezze a rendőrségen! Bejelentés tehető a 36(42)524-600-as telefonszámon, névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon

 

 

