Horror balesetben vesztette el a homlokát a nő - 19 év után rá sem lehet ismerni

Elképesztő átalakuláson ment keresztül a nő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 05:00
homlok baleset

Az ír Grainne Kealy 22 évesen egy szörnyű autóbalesetben elvesztette teljes homlokát, miután a légzsák elképesztő erővel csapta saját térdét az arcába. Két évig homlok nélkül élt, majd egy forradalmi olasz kerámia-implantátum segítségével kapott új esélyt. Ma, 41 évesen félelmetes átalakulásáról számolt be, miközben másokat figyelmeztet a veszélyekre.

A nő ma már teljesen normális életet élhet.
A nő ma már teljesen normális életet élhet. Fotó: Aleona /  Shutterstock

2006 decemberében Grainne Kealy autója megcsúszott a jégen, és egy falnak csapódott az ír Borris-in-Ossory városában. A fiatal nő akkor 22 éves volt, és minden csont eltört az arcában. Az igazi tragédiát azonban az okozta, hogy a lábait az utasoldali műszerfalra tette. Amikor a légzsák 320 km/h sebességgel felfúvódott, térdei saját fejébe csapódtak, szétzúzva teljes homlokát.

Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az orvosok kénytelenek voltak eltávolítani a teljes homlokcsontját. Két éven keresztül, 2007 és 2009 között homlok nélkül élt – feje besüppedt, arca felismerhetetlenné vált. Közben 16 különböző operáción esett át, többek között idegsebészek, plasztikai sebészek és szemsebészek beavatkozásain.

2009-ben végül áttörés történt: egy egyedileg készített, olasz kerámia homlokot kapott, amely visszaadta arca formáját. Grainne viccelődve azt mondta: 

Most már részben olasz vagyok

 Fotóin alig láthatóak a korábbi súlyos sérülések nyomai. Az ír nő azóta kampányt folytat a közlekedésbiztonságért. Figyelmeztet mindenkit: soha ne tegyék a lábukat a műszerfalra, mert életveszélyes, írja a Daily Mail.

Széttörtem az arcomat, elvesztettem a homlokomat – mindezt azért, mert kényelmesnek tűnt. Nem akarom, hogy más is ezen menjen keresztül

 – mondta.

Grainne ma Új-Zélandon él, de még mindig küzd a baleset utóhatásaival. Sokszor nehezen találja a szavakat, fejfájások kínozzák, és antidepresszánsokat is szedett. 

Nem szeretek tükörbe nézni, még mindig idegennek érzem a saját arcomat

 – vallotta be.

Instagramján és interjúiban azonban arra biztat másokat, tanuljanak az ő hibájából. 

A légzsák gyorsabb, mint a szempillantás – és egyetlen mozdulat örökre tönkreteheti az életedet. Kérlek, tartsátok le a lábatokat a műszerfalról.

 

