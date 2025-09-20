Motoros tarolt le egy történelmi emlékművet Mezőfalván

Kisodródott a kanyarban, és letarolta a mezőfalvi kivándorlók emlékművét.
A motorosbaleset súlyos károkat okozott, a homokkő kereszt darabokra tört, azonban csodával határos módon senki sem sérült meg.
Szeptember 19-én az esti órákban Mezőfalván, a Piac téri kanyarban kisodródott egy motoros, és egy árkon átjutva kidöntötte a mezőfalvi kivándorlók emlékművét.
Az emlékműről a Duol.hu kérdezte meg Molnárné Troppert Máriát, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét és Mezőfalva történelmét jól ismerő pedagógust:
A keresztet 1906-ban az Amerikába kivándorolt mezőfalvi emberek, családok állították. Az eredetileg homokkőből készült kereszt a közelmúltban lett felújítva a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatának köszönhetően. Ez dőlt most romba. A motorosnak óriási szerencséje volt, hogy nem terméskőből készült a kereszt, mert akkor nem úszta volna meg ennyivel. Hat név szerepel a kereszt alatti táblán, ami nem sérült. A Corpus (feszület) már az esti órákban biztonságba helyeztük.
Információk szerint a károkozó vállalja a helyreállítás költségét.
