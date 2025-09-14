Mesekiállítás nyílt a Városliget Látogatóközpontban

Különleges családi programnak adott helyet hétvégén a Városliget Látogatóközpont. Nemcsak bemutattak egy most megjelent, hagyományos értékeket képviselő mesekönyvet, hanem a mesékhez készült illusztrációk eredetijéből kiállítás is nyílt.
A könyvbemutató és kiállításmegnyitó háziasszonya Csongrádi Kata színművész volt, vendégként pedig megjelent Müller Péter Kossuth-díjas író is. Miután Csongrádi Kata köszöntötte a résztvevőket, bemutatta a mesék szerzőjét, Silingi Teréziát, akinek korábbi igaz családregénye, az Ómama nyaklánca több kiadást megért, az olvasók kedvence lett. Pedig Silingi Terézia 70 éves korában kezdett el írni, miután az unokái is felnőttek és sok szabadideje maradt.
„Már gyerekkoromban azért kísértek haza a lányok, hogy történeteket meséljek nekik. Aztán meséltem sokat fejből is a gyerekeimnek, majd az unokáimnak” – mondta el Silingi Terézia.
Az Ómama nyaklánca sikere után úgy gondoltam, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is megérdemelnek néhány igaz mesét. A mesemondás nagyon fontos kapcsolódási pont szülő és gyermek között és arra is alkalmat ad, hogy a gyerek kérdezzen vagy elmondjon olyasmit, amit másként nem mondana el.
Csongrádi Kata mesélt a könyvből a közönségnek a hiú fenyőről, majd a kicsik elvonulhattak a gyereksarokba, hogy a mesekönyv képeinek fekete-fehér másolatait kedvük szerint kiszínezhessék és játszhassanak az illusztrációk alapján készült puzzle-kirakókkal. Közben a közönség megismerkedhetett Felföldi Anna illusztrátorral is, aki már számos mesekönyvet keltett életre és maga is kétszeres nagymama.
„Kimondottan élvezetes volt ezt a könyvet illusztrálni. Az Ómama meséi első olvasásra megelevenedtek előttem. Szereplői gyerekek, ahogy tanulják a világot azoktól, akik-amik őket körülveszik” – mondta el Felföldi Anna.
A különlegessége, hogy valóban nagymamáink korában játszódnak. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ennek a könyvnek stílusában, színeiben, formavilágában is azt az időt kell megidéznie. Ezért lettek a hangsúlyos kontúrok, a vintage szín- és formavilág. Minden mese egy nagy illusztrációval kezdődik, amit egy mesélő bordűr keretez. Ez a keret a többi oldalon is segíti az olvasót a történet követésében. Nagyon sok ceruzavázlat előzte meg a végleges illusztrációkat. Miután már összeállt egy-egy történet, jöhetett a barna tusos kihúzás és a festés.
Csongrádi Kata a Metropolnak elárulta: mindig is szerette a meséket.
„Kisiskolás koromban engem küldtek be a tanárok a lyukasórákra, hogy meséljek a többieknek, akik aztán bele is szólhattak, hogyan alakuljon a történet” – mosolygott a művésznő.
Később a színdarabjaimmal és a könyveimmel inkább felnőtteknek meséltem, úgyhogy most külön öröm volt, hogy igaz meséket mondhatok el, olyanokat, amiket Silingi Terézia a gyerekkorából hozott vagy Ómamától, férje nagymamájától hallott. Ezek a mesék nemcsak érdekesek, hanem tanulságosak is és beszélgetésre ösztönöznek.
Müller Péter bevallotta: ő épp ellenkezőleg, gyerekeknek sosem tudott igazán mesélni. El is árulta, miért.
A mesemondáshoz ismerni és érteni kell a gyermeklelkeket. Én inkább a felnőtt lélekhez tudok szólni és felnőtteknek szeretek mesélni. Én már kicsinek is felnőtt lélek voltam, gyerekeknek mesélni viszont az tud, aki megőrizte magában a gyermeki lelkületet, mint Silingi Terézia.
A mesék meg is elevenednek a Városliget Látogatóközpont falain, Gábriel arkangyal szobormásolata mellett. A 16 nagy illusztrációból nyílt kiállítás egészen szeptember 30-ig megtekinthető. A könyvbemutatót és a kiállítást a Liget Budapest projektet megvalósító Városliget Zrt. támogatta.
