Mesekiállítás nyílt a Városliget Látogatóközpontban

A könyvbemutató és kiállításmegnyitó háziasszonya Csongrádi Kata színművész volt, vendégként pedig megjelent Müller Péter Kossuth-díjas író is. Miután Csongrádi Kata köszöntötte a résztvevőket, bemutatta a mesék szerzőjét, Silingi Teréziát, akinek korábbi igaz családregénye, az Ómama nyaklánca több kiadást megért, az olvasók kedvence lett. Pedig Silingi Terézia 70 éves korában kezdett el írni, miután az unokái is felnőttek és sok szabadideje maradt.

Müller Péter Kossuth-díjas író és Silingi Terézia, az Ómama meséi szerzője a kiállításmegnyitón (Fotó: Tumbász Hédi)

„Már gyerekkoromban azért kísértek haza a lányok, hogy történeteket meséljek nekik. Aztán meséltem sokat fejből is a gyerekeimnek, majd az unokáimnak” – mondta el Silingi Terézia.

Az Ómama nyaklánca sikere után úgy gondoltam, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is megérdemelnek néhány igaz mesét. A mesemondás nagyon fontos kapcsolódási pont szülő és gyermek között és arra is alkalmat ad, hogy a gyerek kérdezzen vagy elmondjon olyasmit, amit másként nem mondana el.

Csongrádi Kata mesélt a gyerekeknek és a meseszerető felnőtteknek (Fotó: Tumbász Hédi)

Csongrádi Kata mesélt a könyvből a közönségnek a hiú fenyőről, majd a kicsik elvonulhattak a gyereksarokba, hogy a mesekönyv képeinek fekete-fehér másolatait kedvük szerint kiszínezhessék és játszhassanak az illusztrációk alapján készült puzzle-kirakókkal. Közben a közönség megismerkedhetett Felföldi Anna illusztrátorral is, aki már számos mesekönyvet keltett életre és maga is kétszeres nagymama.

Felföldi Anna és Silingi Terézia a kiállítás nyitó képe előtt (Fotó: Tumbász Hédi)

„Kimondottan élvezetes volt ezt a könyvet illusztrálni. Az Ómama meséi első olvasásra megelevenedtek előttem. Szereplői gyerekek, ahogy tanulják a világot azoktól, akik-amik őket körülveszik” – mondta el Felföldi Anna.