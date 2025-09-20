Óriási karambol történt az M7-esen, felborult egy autó, mentőhelikopter a helyszínen

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összeütközött két személykocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében történt balesethez a váli önkormányzati tűzoltók vonultak és egy mentőhelikopter.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A két autóban összesen hárman utaztak. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.

Az M7-es zalai szakaszán legutóbb a zalakomári és a nagykanizsai lehajtó közötti szakaszon történt baleset, a Letenye felé vezető oldalon.