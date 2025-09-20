RETRO RÁDIÓ

Óriási karambol történt az M7-esen, felborult egy autó, mentőhelikopter a helyszínen

A Balaton felé vezető oldalon, a 34-35-ös kilométer között két autó rohant egymásba. Mentőhelikopter is érkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 09:57
mentőhelikopter M7-es autópálya karambol

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összeütközött két személykocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében történt balesethez a váli önkormányzati tűzoltók vonultak és egy mentőhelikopter.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett

A két autóban összesen hárman utaztak. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.

Az M7-es zalai szakaszán legutóbb a zalakomári és a nagykanizsai lehajtó közötti szakaszon történt baleset, a Letenye felé vezető oldalon.

 

