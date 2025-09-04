Törött lába tette pokollá az álomnyaralást: nem kapott megfelelő kezelést a nő

Egy két és fél ezer fontos családi nyaralás vált rémálommá, amikor Shannon Hill, egy 34 éves édesanya, elcsúszott egy „kalózhajó” mosdójában a vizes padlón törte el három helyen a lábát. Shannon, férje, két kisgyermeke – a négyéves Dexter és a kétéves Penelope – valamint anyósa május 6-án érkeztek az antalyai üdülőhelyre, ahol minden tökéletesen indult. Május 16-án azonban a család hajókirándulásra ment, ahol megtörtént a baleset.

Decemberben még vár egy műtét a törött lábára. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A láb azonnali műtétre szorult

„Ahogy beléptem a mosdóba, megcsúsztam, és hallottam, ahogy a csont eltörik. A lábam bedagadt és eldeformálódott, a férjemnek kellett visszacipelnie a fedélzetre” – idézte fel Shannon. Az orvosok megállapították, hogy lábszárcsontja három helyen eltört, és bokája is kificamodott. Sürgős műtétre volt szükség, csavarokkal és fémlappal próbálták rögzíteni a csontokat. Három napig volt kórházban, ám saját bevallása szerint alig kapott fájdalomcsillapítót, mivel szoptatta kislányát. „Ez maga volt a pokol. Végül adtak pethidint, ami teljesen kiütött” – mondta. A repülőúton tovább romlott a helyzete: „Az NHS orvosai közölték, hogy a Törökországban beültetett csavarok túl hosszúak, és újabb műtétre lesz szükség.” - olvasható a Mirror magazinban.

Shannon nyolc hétig egyáltalán nem tudott járni, most ugyan képes rövid ideig lábra állni, de még mindig csak papucsot tud viselni a duzzanat miatt, és 20 perc séta után elviselhetetlen fájdalmat érez. Decemberben újabb műtét vár rá, amit hosszú évek fizioterápiája követhet.

Ez egy rémálom volt, ami teljesen tönkretette az első közös családi nyaralásunkat. Azóta nem merek hajóra ülni, és még az úszás gondolata is szorongást kelt bennem

– vallotta be.

A hajókirándulást szervező cég „sajnálatos balesetnek” nevezte az esetet, hozzátéve: felajánlották, hogy kisebb csónakkal viszik partra a sérültet, de sérülése miatt ezt nem tudta elfogadni. „Amikor partra értünk, az egyik kollégánk privát autóval vitte kórházba. Nem érkezett panasz, sőt, távozáskor köszönetet mondtak” – közölte a társaság.