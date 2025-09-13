Erre figyelj! Nem közlekedik a sikló

Meghibásodás miatt nem közlekedik a sikló - olvasható a BKK Facebook oldalán. A közlekedési központ nem osztotta meg, hogy milyen okból hibásodott meg a hegy oldalán felkapaszkodó jármű, és azt sem, hogy nagyjából mikor lesz újra elérhető.

A fővárosban egyébként hatalmas változás történt a H5-ös HÉV közlekedésében, amelyről szintén érdemes tájékozódni: