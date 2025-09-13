Erre figyelj! Nem közlekedik a sikló

Nem tudni meddig nem lesz üzemképes.
Meghibásodás miatt nem közlekedik a sikló - olvasható a BKK Facebook oldalán. A közlekedési központ nem osztotta meg, hogy milyen okból hibásodott meg a hegy oldalán felkapaszkodó jármű, és azt sem, hogy nagyjából mikor lesz újra elérhető.
A fővárosban egyébként hatalmas változás történt a H5-ös HÉV közlekedésében, amelyről szintén érdemes tájékozódni:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.