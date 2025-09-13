RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: fontos szakaszon nem jár a HÉV

Kiderült a fennakadás oka.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.13. 07:05
Módosítva: 2025.09.13. 07:13
HÉV BKK Info pótlóbusz

„A H5-ös HÉV Békásmegyer és a Batthyány tér között nem közlekedik  áramellátási hiba miatt, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A 19-es és a 41-es villamos, illetve a 34-es, a 106-os, a 134-es és a 160-as autóbusz igénybevételét ajánljuk.” – írta szeptember 13-án, szombat reggel, fél hét után pár perccel Facebook-oldalán a BKK Info.

HÉV
Leállt a HÉV, fontos szakaszon kellet bevetni a pótlóbuszokat (Fotó: Pexels/Marina Chueshkova – Képünk illusztráció)

Amint változásról érkezik hír, ternészetesen jelezzük!

Legutóbb, közel egy hónapja, augusztus 22-én nem járt a HÉV a Batthyány tér és Békásmegyer között, akkor baleset történt. A III. kerületi Zsófia utcánál egy autó rohant a szerelvénybe.

 

 

