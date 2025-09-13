Most érkezett: fontos szakaszon nem jár a HÉV

Kiderült a fennakadás oka.
„A H5-ös HÉV Békásmegyer és a Batthyány tér között nem közlekedik áramellátási hiba miatt, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A 19-es és a 41-es villamos, illetve a 34-es, a 106-os, a 134-es és a 160-as autóbusz igénybevételét ajánljuk.” – írta szeptember 13-án, szombat reggel, fél hét után pár perccel Facebook-oldalán a BKK Info.
Amint változásról érkezik hír, ternészetesen jelezzük!
Legutóbb, közel egy hónapja, augusztus 22-én nem járt a HÉV a Batthyány tér és Békásmegyer között, akkor baleset történt. A III. kerületi Zsófia utcánál egy autó rohant a szerelvénybe.
