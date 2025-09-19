Végső nyugalomra helyezték Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanárt, volt minisztert Sárváron

Szülővárosában, Sárváron pénteken eltemették Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológust, egyetemi tanárt, az emberi erőforrások volt miniszterét, aki életének 76. évében, szeptember 5-én hunyt el.

76. évében, szeptember 5-én elhunyt dr. Kásler Miklós. A professzort szülővárosában, Sárváron helyezték örök nyugalomra szeptember 19-én (Fotó: Illyés Tibor)

A római katolikus szertartás szerinti búcsúztatón és gyászszertartáson gyászoló családtagok mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, több államtitkár, valamint a tudományos és a művészeti élet számos képviselője is.

Kásler Miklóstól római katolikus szertartás szerint vettek végső búcsút (Fotó: Katona Tibor / MTI)

A magyar kormány nevében Hankó Balázs mondott búcsúbeszédet. A tárcavezető úgy fogalmazott: Kásler Miklós mint az orvostudomány nemzetközi hírű képviselője, a magyar kormány humán területekért felelős minisztere, valamint a magyar nemzet elkötelezett, és múltját szisztematikusan kutató tudósa is meghatározó jelentőségű munkát végzett, „a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló, és azt megvalló ember volt”.

Kásler Miklós temetésén Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter mondott beszédet (Fotó: Katona Tibor / MTI)

Kiemelte: Kásler Miklós orvosi esküjéhez híven mindig a beteg érdekét, a közéletben pedig az egyetemes erkölcsi normák képviseletét, a magyar nemzet iránti tántoríthatatlan hűségét és a széles nyilvánosság előtt megélt hitét tartotta a legfontosabbnak.

Soha nem könnyű népszerűséget keresett, hanem egy olyan örök értékrend követőjeként élte életét és végezte feladatait, amelynek középpontja és iránytűje a világunkat megteremtő és életünket vigyázó Isten

– fogalmazott Hankó Balázs.

„Egy olyan nagy tudású professzortól, iskolateremtő tudóstól, meghatározó vezetőtől veszünk búcsút, aki az onkológiai kutatás területén azt vallotta, számára minden ember élete a legnagyobb érték. A gyógyítás művészete számára olyan hivatás volt, amelyben nem betegségeket kezelt, hanem a teljes embert gyógyította nagy odaadással, türelemmel és együttérzéssel, (...) szaktudása megkérdőjelezhetetlen volt” – mondta Hankó Balázs.

Kásler Miklós pályafutását felidézve elmondta: a hazai és nemzetközi onkológiai élet tekintélyes alakjaként 26 évig vezette az Országos Onkológiai Intézetet, a magyar onkológiai ellátás világszínvonalúvá fejlesztése a nevéhez fűződik. Szakmai tevékenységének, könyveinek, tudományos publikációinak, hazai és nemzetközi kitüntetéseinek, tudományos társaságokban való tagságainak sora végeláthatatlan.