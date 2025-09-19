RETRO RÁDIÓ

Végső nyugalomra helyezték Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanárt, volt minisztert Sárváron

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 17:03
temetés Prof Dr Kásler Miklós Orbán Viktor Sárvár

Szülővárosában, Sárváron pénteken eltemették Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológust, egyetemi tanárt, az emberi erőforrások volt miniszterét, aki életének 76. évében, szeptember 5-én hunyt el.

76. évében, szeptember 5-én elhunyt dr. Kásler Miklós. A professzort szülővárosában, Sárváron helyezték örök nyugalomra szeptember 19-én (Fotó: Illyés Tibor)

A római katolikus szertartás szerinti búcsúztatón és gyászszertartáson gyászoló családtagok mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, több államtitkár, valamint a tudományos és a művészeti élet számos képviselője is.

BERTA Tibor; KÁSLER Miklós
Kásler Miklóstól római katolikus szertartás szerint vettek végső búcsút (Fotó: Katona Tibor / MTI)

A magyar kormány nevében Hankó Balázs mondott búcsúbeszédet. A tárcavezető úgy fogalmazott: Kásler Miklós mint az orvostudomány nemzetközi hírű képviselője, a magyar kormány humán területekért felelős minisztere, valamint a magyar nemzet elkötelezett, és múltját szisztematikusan kutató tudósa is meghatározó jelentőségű munkát végzett, „a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló, és azt megvalló ember volt”.

HANKÓ Balázs; KÁSLER Miklós
Kásler Miklós temetésén Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter mondott beszédet (Fotó: Katona Tibor / MTI)

Kiemelte: Kásler Miklós orvosi esküjéhez híven mindig a beteg érdekét, a közéletben pedig az egyetemes erkölcsi normák képviseletét, a magyar nemzet iránti tántoríthatatlan hűségét és a széles nyilvánosság előtt megélt hitét tartotta a legfontosabbnak.

Soha nem könnyű népszerűséget keresett, hanem egy olyan örök értékrend követőjeként élte életét és végezte feladatait, amelynek középpontja és iránytűje a világunkat megteremtő és életünket vigyázó Isten

– fogalmazott Hankó Balázs.

„Egy olyan nagy tudású professzortól, iskolateremtő tudóstól, meghatározó vezetőtől veszünk búcsút, aki az onkológiai kutatás területén azt vallotta, számára minden ember élete a legnagyobb érték. A gyógyítás művészete számára olyan hivatás volt, amelyben nem betegségeket kezelt, hanem a teljes embert gyógyította nagy odaadással, türelemmel és együttérzéssel, (...) szaktudása megkérdőjelezhetetlen volt” – mondta Hankó Balázs.

Kásler Miklós pályafutását felidézve elmondta: a hazai és nemzetközi onkológiai élet tekintélyes alakjaként 26 évig vezette az Országos Onkológiai Intézetet, a magyar onkológiai ellátás világszínvonalúvá fejlesztése a nevéhez fűződik. Szakmai tevékenységének, könyveinek, tudományos publikációinak, hazai és nemzetközi kitüntetéseinek, tudományos társaságokban való tagságainak sora végeláthatatlan.

Nevéhez fűződik például a nemzeti rákkontroll elindítása, a robotsebészet hazai elterjesztésének elősegítése, valamint hazai onkoterápiás protokollok fejlesztése – jegyezte meg.

KÁSLER Miklós
Fotó: Katona Tibor / MTI

Hankó Balázs kiemelte azt is: Kásler Miklós professzor a klasszikus műveltség hordozója és átadója, a tudományos ismeretek birtokosa és közvetítője volt, oktatóként meggyőződése volt, hogy a tanítás nem csupán ismeretátadás, hanem annak a jövő nemzedékeinek szellemi és lelki formálását is magában kell foglalnia. Egész akadémiai pályája ezt a felismerést tükrözte.

A miniszter beszédében emlékeztetett arra: Kásler Miklós a magyar kormány tagja volt, amikor a koronavírus-járvány elérte hazánkat. Ebben az időszakban a hazai védekezés egyik meghatározó vezetőjévé vált, előrelátásával, szakmai tudásával és hivatástudatával, a társadalom egészéért vállalt felelősségtudatával jelentősen segítette a védekezést és példát mutatott.

Hankó Balázs búcsúztatójában szólt arról is, hogy Kásler Miklós a tudomány több területén is rendkívül jártas volt, különösen a történelemben és az irodalomban. Szívügye volt, hogy a magyarság is megismerje múltját és méltó módon tekinthessen történelmi elődeire. Ezért kezdeményezte és támogatta a Magyarságkutató Intézet létrehozását, melynek később a vezetője, tiszteletbeli elnöke lett.

Kásler Miklós „kitörölhetetlenül hordozta a szívében a magyarság szeretetét”, „mérhetetlen szeretettel és tisztelettel tekintett nemzetére, egész életében hűségesen szolgálta azt” – mondta.

A római katolikus gyászszertartást Berta Tibor püspök celebrálta, Kásler Miklós professzort családtagjai mellett számos pályatársa, tudós, politikus, művész. valamint tisztelője kísérte el utolsó útjára pénteken a sárvári temetőben.

Isten nyugosztalja Kásler Miklós professzort!

– búcsúzott közösségi-oldalán Orbán Viktor.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu