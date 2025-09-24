RETRO RÁDIÓ

Karácsony-Tisza tandem egy év után: káosz és bénultság a fővárosban

A nyári dugók után a fővárosban a taxisok blokádja és a kukások sztrájkja bénítja meg Budapestet. A taxisok a Hősök terén és a Városháza előtt is tüntetnek Karácsony Gergelyék ellen, viszont a városvezetés nem tesz semmit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 11:56
Karácsony Gergely sztrájk taxistüntetés kukások

A Magyar Nemzet információi szerint sztrájkba lépett a fővárosi kukások egy jelentős része, miután nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal. A kukásautók egy része szerda reggel a telephelyen maradt, a dolgozók nem vették fel a munkát. Mindeközben a taxisok blokád alatt tartják a Városházát. Karácsony Gergely főpolgármester és a Tisza vezetés tehetetlen, Budapest pedig káoszba merül a tüntetők és a sztrájkolók miatt. 

Karácsony Gergely ellen tüntetnek a taxisok
A Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetnek a taxisok Karácsony Gergelyék ellen, a főpolgármester mégsem tesz semmit. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Karácsony Gergelyék ellen tüntetnek a városházán, ő mégsem tesz semmit – ezt sikerült elérni egy év alatt

Szeptember 24-én, szerda reggel két taxis szakszervezet kezdett tüntetésbe a főváros taxirendeletének szigorítása ellen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke úgy nyilatkozott, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet a főváros egyáltalán nem vagy csak részben tárgyalt meg a taxisokkal. A taxisok hiányolják a létszámstopra és a tarifa módosításra vonatkozó rendelkezéseket.

Szerencsétlen együttállás, hogy ezzel egyidejűleg a fővárosi kukások is sztrájkba kezdtek. A kukásautók egy része a telephelyeken maradt, voltak viszont, akik munkába álltak. A MoHu Budapest egyébként ötven százalékban a Mol-csoport, ötven százalékban pedig a főváros tulajdona. Szentkirályi Alexandra Facebook posztjában hívta fel a figyelmet a városvezetés felelősségére. A Karácsony-Tisza tandem egy év után annyit tudott elérni, hogy a taxisok és a kukások egyszerre lépnek fel és bénítják meg a várost.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu