Karácsony-Tisza tandem egy év után: káosz és bénultság a fővárosban

A Magyar Nemzet információi szerint sztrájkba lépett a fővárosi kukások egy jelentős része, miután nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal. A kukásautók egy része szerda reggel a telephelyen maradt, a dolgozók nem vették fel a munkát. Mindeközben a taxisok blokád alatt tartják a Városházát. Karácsony Gergely főpolgármester és a Tisza vezetés tehetetlen, Budapest pedig káoszba merül a tüntetők és a sztrájkolók miatt.

A Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetnek a taxisok Karácsony Gergelyék ellen, a főpolgármester mégsem tesz semmit. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Karácsony Gergelyék ellen tüntetnek a városházán, ő mégsem tesz semmit – ezt sikerült elérni egy év alatt

Szeptember 24-én, szerda reggel két taxis szakszervezet kezdett tüntetésbe a főváros taxirendeletének szigorítása ellen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke úgy nyilatkozott, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet a főváros egyáltalán nem vagy csak részben tárgyalt meg a taxisokkal. A taxisok hiányolják a létszámstopra és a tarifa módosításra vonatkozó rendelkezéseket.

Szerencsétlen együttállás, hogy ezzel egyidejűleg a fővárosi kukások is sztrájkba kezdtek. A kukásautók egy része a telephelyeken maradt, voltak viszont, akik munkába álltak. A MoHu Budapest egyébként ötven százalékban a Mol-csoport, ötven százalékban pedig a főváros tulajdona. Szentkirályi Alexandra Facebook posztjában hívta fel a figyelmet a városvezetés felelősségére. A Karácsony-Tisza tandem egy év után annyit tudott elérni, hogy a taxisok és a kukások egyszerre lépnek fel és bénítják meg a várost.