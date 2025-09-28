RETRO RÁDIÓ

Újabb fordulattal lep meg minket az időjárás - erre számítson mindenki!

Ismét csapadék és lehűlés várható. Mutatjuk, milyen időjárásra lehet számítani a napokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.28. 06:00
időjárás ősz vihar

Ma még kiélvezhetjük a viszonylag jó időt, de holnaptól visszatért a csapadékos időjárás. A Köpönyeg szerint hétfőtől ismét megnövekszik a felhőzet az ország több pontján is, szerdán pedig drasztikusan lehűlhet az idő.

Holnaptól visszatért a csapadékos időjárás.  Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Vasárnap

Változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.

Hétfő

Időszakosan erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kialakulhat zápor. Az északkeleti szél ismét feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. A maximum továbbra is 20 fok környékén marad.

Kedd

Borongós, felhős égbolt várható, néhol esővel, záporral. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lehet. A reggeli minimum 6–12, a délutáni hőmérséklet 12–19 fok között alakul.

Szerda

Nagyrészt borult idő ígérkezik, elszórtan ismét előfordulhat eső, vagy zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé erőre kap. A hajnal 4–10, a délután 11–17 fok közötti értékeket hozhat.

 

