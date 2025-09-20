RETRO RÁDIÓ

Hatalmas botrány a józsefvárosi időközi választáson!

Ferencz Orsolya: Balázs András azonnal távozzon a közéletből! Bár a Kutya Párt egy viccpárt, az erőszak nem vicc!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 14:42
Balázs András választás botrány

A baloldali Balázs András azonnal távozzon a közéletből! Bár Balázs András pártja, a Kutya Párt egy viccpárt, az erőszak nem vicc. Balázs Andrásnak semmi keresnivalója a közéletben, és nem tűrhető az sem, hogy Pikó Andrásék a választás közelsége miatt érzett kétségbeesésükben a végsőkig kitartsanak mellette egy ilyen botrány után. Józsefvárosnak rendre, biztonságra és nyugalomra van szüksége, nem további erőszakra!

 - írta posztjában Ferencz Orsolya fideszes választókerületi elnök.

Balázs András Pikó András polgármesterrel - forrás: Balázs András Facebook-oldala

Szeptember 21-én (vasárnap) Józsefvárosban időközi választás lesz. Azonban kiderült, hogy a Pikó András Polgármester, Jámbor András ogy képviselő, Baranyi Krisztina polgármester által hivatalosan is támogatott Balázs András MKKP-s képviselőjelöltnek, nőbántalmazó múltja lehet. Információk szerint, 

Balázs 2022-ben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatójaként, intim viszonyt folytatott egy diáklánnyal, akit a kollégium udvarán, tanúk szeme láttára bántalmazott.

 A sajtóhírt a HírTv kérdésére a MOME nem cáfolta meg, és megerősítette továbbá, hogy etikai eljárás is folyt az egyetemen belül, amelyben érintett volt Balázs András. Az ügy kirobbanását követően Ferencz Orsolya ogy-képviselő is megkereste az egyetemet. A MOME rektorához írt levelet, amelyben azt kérte, hogy adjanak tájékoztatást a közügynek számító incidensről, a rektor, irányában sem cáfolta az incidenst. A KIM pedig ma erősítette meg az esetet, amely félreérthetetlen.

 

