Józsefvárosi időközi: Munkáltatója sem cáfolta a kutyás jelölt botrányos nőverő incidensét!

A józsefvárosi időközi választás egyik jelöltjéről elterjedt a hír, miszerint nőket bántalmazott, ezért korábbi munkahelye etikai eljárást is folytatott ellene. A hírt sem a jelölt, sem az őt támogató politikusok nem cáfolták.

Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az ügy rendkívül aggasztó. Emlékeztetett: Balázs András nemcsak a kétfarkú kutyapárt (MKKP) színeiben indul Józsefvárosban, de Pikó András és Jámbor András is nyíltan támogatja őt.







Haladéktalanul tisztáznia kell magát egy olyan embernek, aki közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választóktól



fogalmazott.

Hozzátette, az ügyben nemcsak a jelöltnek, hanem az őt támogató politikusoknak és pártoknak is nyilatkozniuk kell:

fenntartják-e a támogatásukat ilyen súlyos ügybe keveredett ember mellett.



Ferencz Orsolya szerint nincs pardon: nők elleni bántalmazásban csakis zéró tolerancia létezhet.

Ez nem válogat a politikai oldalak között –



hangsúlyozta.

A képviselő arról is beszélt, hogy maga is hivatalos kérdést intézett a MOME rektorához, de egyelőre nem kapott választ.



Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje szintén keményen fogalmazott.

Én ezt mélységesen elítélem. A mi politikai közösségünk maximálisan elítéli az olyan embereket, akik nők és gyermekek ellen erőszakkal lépnek fel. E-téren a Zéró tolerancia kizárólag a megengedett

– mondta.



Kozma szerint, ha igazak a vádak, akkor Balázs Andrásnak nincs helye a józsefvárosi közéletben, és vissza kell lépnie a jelöltségtől. Úgy látja, ez nem félelem kérdése, hanem méltóságé:

Azonnal tisztázza magát Balázs András! Így méltatlan Józsefváros képviseletére.





A Fidesz–KDNP jelöltje arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügy nemcsak Balázsról Andrásról szól, hanem azokról is, akik mögé álltak.





Ha ez a vád igaz, akkor Pikó Andrásékat is minősíti, hogy egy ilyen jelölt mellé álltak. A polgármesternek mindenképpen reagálnia kell ezek után, és el kell mondania azt, ha minderről tudott, vagy magyarázatot kell adnia arra, miért nem kéri az ügy tisztázását Balázstól. El kell mondania a szavazóknak, hogy továbbra is fenntartja-e a támogatását.



Kozma végül reményét fejezte ki, hogy szeptember 21-én a választók „a normalitás mellé állnak, és józan ítélőképességük szerint döntenek”.

