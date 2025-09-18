RETRO RÁDIÓ

Józsefvárosi időközi: Munkáltatója sem cáfolta a kutyás jelölt botrányos nőverő incidensét!

Könnyen botrányba fulladhat a józsefvárosi időközi választás. Kiderült, Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje nőbántalmazó. A józsefvárosi jelöltről a hírt állásfoglalásában a MOME, Balázs korábbi munkáltatója sem cáfolta, sőt, az etikai vizsgálatot is megerősítette a Hír TV kérdésére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 16:24
Balázs András MKKP kutyapárt

A józsefvárosi időközi választás egyik jelöltjéről  elterjedt a hír, miszerint  nőket bántalmazott, ezért korábbi munkahelye etikai eljárást is folytatott ellene.  A hírt sem a jelölt, sem az őt támogató politikusok nem cáfolták. 

Józsefváros
Józsefvárosban időközi választások lesznek, nem mindegy, ki képviseli a kerületieket Fotó: BARANYAI ATTILA

Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő szerint az ügy rendkívül aggasztó. Emlékeztetett: Balázs András nemcsak a kétfarkú kutyapárt (MKKP) színeiben indul Józsefvárosban, de Pikó András és Jámbor András is nyíltan támogatja őt.
 


 

Haladéktalanul tisztáznia kell magát egy olyan embernek, aki közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választóktól


fogalmazott. 

Hozzátette, az ügyben nemcsak a jelöltnek, hanem az őt támogató politikusoknak és pártoknak is nyilatkozniuk kell:
fenntartják-e a támogatásukat ilyen súlyos ügybe keveredett ember mellett.

Ferencz Orsolya szerint nincs pardon: nők elleni bántalmazásban csakis zéró tolerancia létezhet. 

 

Ez nem válogat a politikai oldalak között


hangsúlyozta.

 A képviselő arról is beszélt, hogy maga is hivatalos kérdést intézett a MOME rektorához, de egyelőre nem kapott választ.

Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje szintén keményen fogalmazott.

Én ezt mélységesen elítélem. A mi politikai közösségünk maximálisan elítéli az olyan embereket, akik nők és gyermekek ellen erőszakkal lépnek fel. E-téren a Zéró tolerancia kizárólag a megengedett

– mondta.

Kozma szerint, ha igazak a vádak, akkor Balázs Andrásnak nincs helye a józsefvárosi közéletben, és vissza kell lépnie a jelöltségtől. Úgy látja, ez nem félelem kérdése, hanem méltóságé:

 Azonnal tisztázza magát Balázs András! Így méltatlan Józsefváros képviseletére.



A Fidesz–KDNP jelöltje arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügy nemcsak Balázsról  Andrásról szól, hanem azokról is, akik mögé álltak.

 

 Ha ez a vád igaz, akkor Pikó Andrásékat is minősíti, hogy egy ilyen jelölt mellé álltak. A polgármesternek mindenképpen reagálnia kell ezek után, és el kell mondania azt, ha minderről tudott, vagy magyarázatot kell adnia arra, miért nem kéri az ügy tisztázását Balázstól. El kell mondania a szavazóknak, hogy továbbra is fenntartja-e a támogatását.


Kozma végül reményét fejezte ki, hogy szeptember 21-én a választók „a normalitás mellé állnak, és józan ítélőképességük szerint döntenek”.
 

 

