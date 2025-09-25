94 éve vetítették le Budapesten az első hangosfilmet, de nem ez hozta az áttörést

Az első magyar hangosfilm, a Kék bálvány, 1931. szeptember 25-én került a mozikba a Royal Apollóban, de a sikeresebb, magyar karaktereket felvonultató Hyppolit, a lakáj hozta meg az igazi áttörést a hazai hangosfilmezésben.
A hang és a mozgókép rögzítése is a XIX. század találmánya, a kettőt azonban elég sokáig nem tudták összekapcsolni, aminek technikai okai voltak, ugyanis ha külön berendezés játszotta le a rögzített képet és a hangot, akkor gyakorlatilag megoldhatatlan volt, hogy a kettő akár egy rövid film erejéig is szinkronban maradjon. Nagyon sok kísérletezés és egyedi elképzelés után végül sikerült megoldani a kérdést. Ma 94 éve, hogy Budapesten levetítették a Kék bálványt. A mozi sikere azóta is töretlen.
2009. szeptember 25-én halt meg Bujtor István, színész, rendező, vitorlásversenyző. 1964-től szerepelt tv-filmekben, volt a győri Kisfaludy Színház, a József Attila Színház, a pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Vígszínház tagja. 1978-tól 1988-ig dolgozott a Mafilmnél, 1990-től a Bujtor Film Kft. ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben Balázs Béla-díjat kapott. 1980-ban álmodta meg és játszotta el Ötvös Csöpi rendőrnyomozó alakját A Pogány Madonna című filmben.
7-19-ig Közép-magyarországi RVK Intézet 1113 Budapest, Karolina út 19-21.
10-18-ig Magyar Vöröskereszt Székház 1051 Budapest, Arany János utca 31.
12-19-ig Sugár Üzletközpont II. emelet 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.
Szeptember 28-ig még bárki megtapasztalhatja az 5. eSzínház Fesztivált, ahol a magyar színházi élet kiemelkedő előadásai egy kattintással elérhetők lesznek bárhol, bármikor! A programban többek között a Katona József Színház, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház, és az Örkény István Színház produkciói szerepelnek. Többek között a Tóték, a Szentivánéji álom, az Úri muri, a Szaturnusz Gyűrűje, de a kisebbek közönségkedvence a Lúdas Matyi előadás is képernyőre kerül, melyek egyedi jegy vagy bérlet váltásával is megtekinthetők. Bővebb infókat ITT találsz.
Budapesten szeptember 25-én a Turizmus Világnapja alkalmából városnéző séták lesznek, megemlékezve az MTA 200, a Pesti Kereskedelmi Kamara 175 és Nagy-Budapest 75 éves évfordulójáról. Ugyanezen a napon a Zeneakadémián a "Legendák Ligája" sorozat nyitókoncertjén Sibelius és Csajkovszkij művei hangzanak el, a Városligetben pedig a ResoArt Villa indítja Hungarikum estek sorozatát, amely a magyar márkák történetét mutatja be.
Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után pályafutását 1965-ben a veszprémi Petőfi Színháznál kezdte, majd a kecskeméti Katona József Színház, a szolnoki Szigligeti Színház és a Nemzeti Színház tagja volt. 1983-tól a Katona József Színház tagja 1994-ig, amikor az Új Színházhoz szerződött, majd 1998-ban a Radnóti Színházba. Rendkívül hiteles szerepformáló volt, belülről, önmagát adva játszotta karaktereit.2017. március 27-én, a színházi világnapon választották a nemzet színészévé Berek Kati helyére. 2023. november 18-án halt meg.
Szeptember 25-én hatalmas mulatságot rendez a Parno Graszt a Budapest Parkban. A Parno Graszt az egyik legeredetibb autentikus cigány zenét játszó zenekar, amely több mint 30 éve hozza el a közönségnek a hamisítatlan örömzenét. Egyedi színpadi megjelenésük, hagyományos hangszereik, energikus előadásmódjuk különleges élményt nyújt. Ezt családias hangulattal fűszerezik, amely nemcsak a zene iránti szenvedélyből fakad, hanem a tagok közötti rokoni kötelékből is. A világ számos pontján, Európától Ázsián át Amerikáig arattak már sikert, a repertoárjuk pedig folyamatosan frissül. Részleteket ITT találsz.
