94 éve vetítették le Budapesten az első hangosfilmet, de nem ez hozta az áttörést

A hang és a mozgókép rögzítése is a XIX. század találmánya, a kettőt azonban elég sokáig nem tudták összekapcsolni, aminek technikai okai voltak, ugyanis ha külön berendezés játszotta le a rögzített képet és a hangot, akkor gyakorlatilag megoldhatatlan volt, hogy a kettő akár egy rövid film erejéig is szinkronban maradjon. Nagyon sok kísérletezés és egyedi elképzelés után végül sikerült megoldani a kérdést. Ma 94 éve, hogy Budapesten levetítették a Kék bálványt. A mozi sikere azóta is töretlen.

A hangosfilm sikere töretlen, ma már azonban a popcorn is hozzátartozik a mozizáshoz

16 éve hunyt el Bujtor István

2009. szeptember 25-én halt meg Bujtor István, színész, rendező, vitorlásversenyző. 1964-től szerepelt tv-filmekben, volt a győri Kisfaludy Színház, a József Attila Színház, a pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Vígszínház tagja. 1978-tól 1988-ig dolgozott a Mafilmnél, 1990-től a Bujtor Film Kft. ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben Balázs Béla-díjat kapott. 1980-ban álmodta meg és játszotta el Ötvös Csöpi rendőrnyomozó alakját A Pogány Madonna című filmben.

Ezeken a fővárosi helyeken tudsz ma vért adni!

7-19-ig Közép-magyarországi RVK Intézet 1113 Budapest, Karolina út 19-21.

10-18-ig Magyar Vöröskereszt Székház 1051 Budapest, Arany János utca 31.

12-19-ig Sugár Üzletközpont II. emelet 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Hétvégéig még tart az eSzínház Fesztivál

Szeptember 28-ig még bárki megtapasztalhatja az 5. eSzínház Fesztivált, ahol a magyar színházi élet kiemelkedő előadásai egy kattintással elérhetők lesznek bárhol, bármikor! A programban többek között a Katona József Színház, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház, és az Örkény István Színház produkciói szerepelnek. Többek között a Tóték, a Szentivánéji álom, az Úri muri, a Szaturnusz Gyűrűje, de a kisebbek közönségkedvence a Lúdas Matyi előadás is képernyőre kerül, melyek egyedi jegy vagy bérlet váltásával is megtekinthetők. Bővebb infókat ITT találsz.

Remek programok várnak ma!

Budapesten szeptember 25-én a Turizmus Világnapja alkalmából városnéző séták lesznek, megemlékezve az MTA 200, a Pesti Kereskedelmi Kamara 175 és Nagy-Budapest 75 éves évfordulójáról. Ugyanezen a napon a Zeneakadémián a "Legendák Ligája" sorozat nyitókoncertjén Sibelius és Csajkovszkij művei hangzanak el, a Városligetben pedig a ResoArt Villa indítja Hungarikum estek sorozatát, amely a magyar márkák történetét mutatja be.