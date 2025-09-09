Rejtély, mi történt vele: 116 napja eltűnt Krisztián, utoljára a Blaha Lujza téren látták utoljára – Videó

Belegondolni is borzasztó, hogy mégis milyen lelki hullámvasúton lehet most Benkó Krisztián családja. A 46 éves Krisztán 116 napja tűnt el, és hiába ír a kishúga, Benkó Alinda rengeteg keresőposztot a Facebookra, egyelőre nem találják a testvérét. Csak a szép gyermekkori emlékek és az aggódás – ennyi maradt egyelőre az eltűnt Krisztián után.

Az eltűnt Krisztiánt 116 napja keresik (Beküldött fotó)

Eltűnt Krisztián, mindenki keresi

A fiatal férfi egy ideje Budapesten élt Józsefvárosban. Családja szerint mindig betartotta az ígéretét, pontos volt és nem élt csapongó életet. Ezért sem érti máig senki, hogy mégis hova tűnt. Benkó Krisztián eltűnése mély fájdalom minden szerettének. Nincs nap, hogy testvére, Alinda ne gondolna rá és írna ki egy segélykiáltó posztot, hátha látta valaki.

Krisztiánnal május elején még az Újkígyóson élő édesanyja beszélt telefonon. A hangja még 116 nap után is visszacseng a fülében, miközben könnyekkel kérdezi magától: fiam, hol vagy?

Anyák napján, május 4-én hívta telefonon anyukámat és mondta neki, hogy majd egy-két nap múlva beszélnek újra

– kezdte el mesélni Alinda a Metropolnak.

Ez sajnos sosem következett be. Mielőtt eltűnt Krisztián, Alinda úgy tudja, hogy elhagyta a mobilját. Tizenkét nappal később utoljára a hatóságok látták őt. „A Blaha Lujza téren igazoltatták a rendőrök, de azóta senki nem tud róla semmi” – folytatta Krisztián testvére.

Mindenhol keresték őt

Családja minden követ megmozgatott, hogy Krisztián végre előkerüljön: barátoknál, ismerősöknél kutattak utána, ám hiába, mintha köddé vált volna. Szinte nincs olyan nap, hogy testvére és édesanyja ne sírna utána. Alinda egy dologból merít hitet, erőt és reményt, hogy újabb és újabb posztokat írjon őt keresve: egy szép gyerekkori emlék a testvérével.

Sok közös gyerekkori emlékünk van. Sokat jártunk az Újkígyós környéki határba kutyát sétáltatni, amikor kicsik voltunk. Olyan boldogok voltunk. Nagy szép időszak volt. Most ezek vannak bennem, iszonyatosan aggódunk, hogy baja esett. Minden nappal egyre fájdalmasabb, Krisztián kérlek, jelentkezz, várunk vissza!

– zárta szavait Alindta az eltűnt Krisztiánnak üzenve.

Benkó Krisztiánt a rendőrség eltűntként körözi, ezt ITT tudod megtekinteni.

Nemcsak Krisztiánt, Nyikos Róbertet is hónapok óta keresi a családja. A férfi Németországban tűnt el rejtélyes körülmények között.

Erről a Bors videóját itt tudod megtekinteni: