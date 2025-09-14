RETRO RÁDIÓ

Szeptember végi égkalauz Magyarországról: nappali Vénusz-fedés, Szaturnusz-oppozíció, napéjegyenlőség

Az őszi égbolt is tartogat még csemegéket, különösen a napéjegyenlőség hetében. A következő időszak egyret öbb égi jelenséget hoz, főleg, ha tudjuk mit és merre nézzünk az égbolton. Ehhez adunk most egy kis segíséget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 18:30
égi jelenség megfigyelés csillagászat

Egyre több égi jelenséget hoz az ősz. A rövidülő nappal miatt egyre több éjszakai megfigyelést végezhetünk, ha tudjuk mit és merre nézzünk az égbolton. Ehhez adunk most egy kis segítséget!

égi jelenséget hoz
Az ősz egyre több égi jelenséget hoz (Fotó: Nemeth_Levente / Somogyi Hírlap)

Több égi jelenséget hoz az ősz

Szeptember 16-án, kedden hajnalban – Hold–Jupiter közelség lesz megfigyelhető az égen. A vékonyodó sarló és a nagyon fényes Jupiter 4–5°-re egymástól a pirkadat előtti órákban.

Szeptember 19-én, szintén hajnalban a Hold, Vénusz és Regulus látványos együttállása észlelhető majd. 1–2 órával napkelte előtt (Budapesten a napkelte kb. 6:26) alacsonyan a keleti ég alján együtt látszik a vékony holdsarló, a vakító Vénusz és az Oroszlán α-ja, a Regulus. Szabad szemmel is szép, távcsővel különösen látványos. 

Néhány órával később – Nappali Vénusz-fedés (okkultáció) lesz majd megfigyelhető. A Hold fényes pereme eltakarja a Vénuszt; Európa nagy részéről, így Magyarországról is a láthatósági sávban vagyunk. A jelenség kb. 12:34–16:26 CEST között zajlik (pontos idő pár perccel városonként eltér). Figyelem: nappali megfigyelésnél soha ne irányíts optikát a Nap közelébe; használj árnyékolást, keresőtakarót. 

Szeptember 21-én  – Szaturnusz oppozíciója + Újhold

A Szaturnusz  este 7 körül áll oppozícióban, azaz egész éjjel látható, idei legfényesebb állapotában; ugyanazon az estén Újhold 21:54-kor, ezért különlegesen sötét ég várható a gyűrűs bolygóhoz. 

Szeptember 22. – Őszi napéjegyenlőség

Az őszi félév csillagászati kezdete 20:19-kor lesz. A nappal és éjszaka hossza közel azonos. 

Az ezt követő napokban, a növő holdsarló lesz ideális fotótéma. Napnyugta után alacsonyan a nyugati-délnyugati horizont felett visszatér a vékony sarló, látványos földfénnyel. 

Kiegészítés – bolygók és hullócsillagok

Jupiter: nagyon fényes a hajnali égen egész hónapban; a 16-i Hold-közelség külön jó alkalom a megfigyelésre.

Budapesten a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szeptember 18-án esti távcsöves bemutató, 19-én nappali Vénusz-okkultáció megfigyelés, este pedig „Szaturnuszok éjszakája” elnevezésű programokkal várják az érdeklődőket.

 

