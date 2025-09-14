Szeptember végi égkalauz Magyarországról: nappali Vénusz-fedés, Szaturnusz-oppozíció, napéjegyenlőség

Egyre több égi jelenséget hoz az ősz. A rövidülő nappal miatt egyre több éjszakai megfigyelést végezhetünk, ha tudjuk mit és merre nézzünk az égbolton. Ehhez adunk most egy kis segítséget!

Az ősz egyre több égi jelenséget hoz (Fotó: Nemeth_Levente / Somogyi Hírlap)

Több égi jelenséget hoz az ősz

Szeptember 16-án, kedden hajnalban – Hold–Jupiter közelség lesz megfigyelhető az égen. A vékonyodó sarló és a nagyon fényes Jupiter 4–5°-re egymástól a pirkadat előtti órákban.

Szeptember 19-én, szintén hajnalban a Hold, Vénusz és Regulus látványos együttállása észlelhető majd. 1–2 órával napkelte előtt (Budapesten a napkelte kb. 6:26) alacsonyan a keleti ég alján együtt látszik a vékony holdsarló, a vakító Vénusz és az Oroszlán α-ja, a Regulus. Szabad szemmel is szép, távcsővel különösen látványos.

Néhány órával később – Nappali Vénusz-fedés (okkultáció) lesz majd megfigyelhető. A Hold fényes pereme eltakarja a Vénuszt; Európa nagy részéről, így Magyarországról is a láthatósági sávban vagyunk. A jelenség kb. 12:34–16:26 CEST között zajlik (pontos idő pár perccel városonként eltér). Figyelem: nappali megfigyelésnél soha ne irányíts optikát a Nap közelébe; használj árnyékolást, keresőtakarót.

Szeptember 21-én – Szaturnusz oppozíciója + Újhold

A Szaturnusz este 7 körül áll oppozícióban, azaz egész éjjel látható, idei legfényesebb állapotában; ugyanazon az estén Újhold 21:54-kor, ezért különlegesen sötét ég várható a gyűrűs bolygóhoz.

Szeptember 22. – Őszi napéjegyenlőség

Az őszi félév csillagászati kezdete 20:19-kor lesz. A nappal és éjszaka hossza közel azonos.

Az ezt követő napokban, a növő holdsarló lesz ideális fotótéma. Napnyugta után alacsonyan a nyugati-délnyugati horizont felett visszatér a vékony sarló, látványos földfénnyel.

Kiegészítés – bolygók és hullócsillagok

Jupiter: nagyon fényes a hajnali égen egész hónapban; a 16-i Hold-közelség külön jó alkalom a megfigyelésre.

Budapesten a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szeptember 18-án esti távcsöves bemutató, 19-én nappali Vénusz-okkultáció megfigyelés, este pedig „Szaturnuszok éjszakája” elnevezésű programokkal várják az érdeklődőket.