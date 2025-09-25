„Mi van, ha kés van nála?!” – Rettegnek Terézvárosban a drogosoktól

Ha tehetné, már most összepakolna anya és fia és költözne is Terézvárosból. Ernő és idős édesanyja, Ilona szerint a félelem lett az úr Terézvárosban, mióta rengeteg drogos mászkál a környéken. Rettegnek, mert már egy bevásárlás is komoly kockázat a nyugdíjasoknak.
Mégis, mi folyik Terézvárosban?! – ezt a kérdést teszik fel már régóta a kerületiek, főleg az idősebb korosztály, akik úgy érzik, lassan menekülniük kell az egykor kellemes belvárosi környezetből. Egy 37 éves férfi, Ernő és nyugdíjas édesanyja, Ilona állítják: drogosok környékezik meg őket, csak azért, mert kiszúrják, hogy betegesek és emiatt könnyű célpontnak látszanak.
Egy ideje nincs nyugta Ernőnek és Ilonának a környéken, ahol élnek. Állítják: a drogosok Terézvárosban már az Eötvös utcát is kinézték maguknak. Betámadják a védtelen embereket, köztük őket is.
„A Nyugati tér is tele van drogosokkal, és ez még hagyján!” – legyint kissé szomorúan Ilona. Ő már 80 éves és 40 esztendeje ugyanabban a lakásban él, az Eötvös utcához közel. Sokat jár le a közeli kisboltba a fiával. Megszokott útvonal az övék, hiszen mindketten betegesek és nem akarnak kerülni.
„A fiam lába dagad a vizesedés miatt, nehezen mozog. Home office-ban dolgozik, hogy ne terhelje a lábát. Együtt megyünk le mindig a boltba, vagy épp a Teréz körúti gyógyszertárba. Az Eötvös felől szoktunk menni, de már nagyon nem olyan, mint régen volt. Nagyon nem…” - meséli Ilona, majd egy pillanatra lehajtja a fejét, és így folytatja:
Háromszor támadtak be minket drogosok, fényes nappal!
– vallotta be.
Nehezen beszélnek róla, mert nem szeretnek panaszkodni, viszont most a Metropolnak mégis beszámoltak, mert változást akarnak. „Körbe futkosó drogosok vannak az Eötvös utcában. Fényes nappal nem merünk kimenni, mert bármikor odajöhetnek, belénk köthetnek. Az elmúlt időszakban már háromszor találkoztunk veszélyesnek tűnő drogosokkal” – erősítette meg Ernő az édesanyja szavait.
A 37 éves férfi sosem hitte volna, hogy ezt kell megélje, de állítja: már sajnos mindennapos, hogy zűrös alakok portyáznak az Eötvösnél.
Az utcasarkon állnak vagy kapubeállókban. Volt, hogy megláttak minket anyuval, fogtam a kezét, vigyáztam, nehogy elessen. Döcögtünk előre, lassan. Kiszúrtak, b*ssza meg! Egy pasi jött utánunk, én meg ráordítottam, hogy takarodj! Remegett keze-lába szegény anyunak
– mesélte Ernő.
Nem magát félti, hanem a nyugdíjas édesanyját.
„Mi van, ha kés van nála és megszurkálja? Magam nem érdekel, de anyát ne bántsák! Tegyenek már valamit! Lassan valami önvédelmi eszközt kell beszereznünk. A Teréz körúti patikában gyógyszert váltottam ki, amikor legutóbb kifigyeltek. Szerencse, hogy ott állt mellettem valaki” – mondta.
Szerintük a közbiztonság sokat romlott Terézvárosban. Ők négy helyen látnak portyázó drogosokat:
„Nemrég anyuval mentünk haza a Hunyadi téri piacról. Egy hapsi járkált, feltűnően nézett és koslatott utánunk. Nagyon megijedtünk, mert se én, se anyu nem tudunk sietni, a lábunkkal gond van. Anya már idős, 80 éves, én pedig beteges vagyok, ezért nehéz megvédeni magunkat. Bemenekültünk egy sporthelyiségbe, ahol egy biztonsági őr vigyázott ránk, nehogy még oda is utánunk jöjjön az a drogos. Később tudtunk csak hazamenni” – vallotta be Ilona.
Ernő zárásként hozzátette:
A Nyugatinál szoktuk visszaváltani a palackokat, ott is lézengenek. Pénz kéregetnek, ittasak, drogosok között kell átverekedni magunkat. Néznek, ha odamegyünk egy-két szatyor palackkal. Ötven forintért képesek betalálni. Már félek azokat is levinni, mert képesek még amiatt is megtámadni. Mire kell nekik a pénz, drogra?!
– panaszkodott elkeseredetten Ernő. Azt szeretnék, ha a kerület vagy Budapest vezetése csinálna végre valamit, több lenne a közterület-felügyelő, és nem engednék szabadjára a drogosokat.
Nemcsak Terézvárosban kezd eluralkodni a káosz, a baloldali vezetésnek hála, Józsefváros már a Harlem megnevezésért versenyez.
Erről videónkat itt nézheted meg:
