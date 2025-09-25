„Mi van, ha kés van nála?!” – Rettegnek Terézvárosban a drogosoktól

Mégis, mi folyik Terézvárosban?! – ezt a kérdést teszik fel már régóta a kerületiek, főleg az idősebb korosztály, akik úgy érzik, lassan menekülniük kell az egykor kellemes belvárosi környezetből. Egy 37 éves férfi, Ernő és nyugdíjas édesanyja, Ilona állítják: drogosok környékezik meg őket, csak azért, mert kiszúrják, hogy betegesek és emiatt könnyű célpontnak látszanak.

Drogosok portyáznak Terézvárosban, az Eötvös utcában és környékén / Fotó: Google Maps

Elegük van a drogos káoszból

Egy ideje nincs nyugta Ernőnek és Ilonának a környéken, ahol élnek. Állítják: a drogosok Terézvárosban már az Eötvös utcát is kinézték maguknak. Betámadják a védtelen embereket, köztük őket is.

„A Nyugati tér is tele van drogosokkal, és ez még hagyján!” – legyint kissé szomorúan Ilona. Ő már 80 éves és 40 esztendeje ugyanabban a lakásban él, az Eötvös utcához közel. Sokat jár le a közeli kisboltba a fiával. Megszokott útvonal az övék, hiszen mindketten betegesek és nem akarnak kerülni.

„A fiam lába dagad a vizesedés miatt, nehezen mozog. Home office-ban dolgozik, hogy ne terhelje a lábát. Együtt megyünk le mindig a boltba, vagy épp a Teréz körúti gyógyszertárba. Az Eötvös felől szoktunk menni, de már nagyon nem olyan, mint régen volt. Nagyon nem…” - meséli Ilona, majd egy pillanatra lehajtja a fejét, és így folytatja:

Háromszor támadtak be minket drogosok, fényes nappal!

– vallotta be.

Nehezen beszélnek róla, mert nem szeretnek panaszkodni, viszont most a Metropolnak mégis beszámoltak, mert változást akarnak. „Körbe futkosó drogosok vannak az Eötvös utcában. Fényes nappal nem merünk kimenni, mert bármikor odajöhetnek, belénk köthetnek. Az elmúlt időszakban már háromszor találkoztunk veszélyesnek tűnő drogosokkal” – erősítette meg Ernő az édesanyja szavait.

Félnek a drogosoktól a Terézvárosban / Fotó: Metropol

„Tegyenek már valamit!”

A 37 éves férfi sosem hitte volna, hogy ezt kell megélje, de állítja: már sajnos mindennapos, hogy zűrös alakok portyáznak az Eötvösnél.

Az utcasarkon állnak vagy kapubeállókban. Volt, hogy megláttak minket anyuval, fogtam a kezét, vigyáztam, nehogy elessen. Döcögtünk előre, lassan. Kiszúrtak, b*ssza meg! Egy pasi jött utánunk, én meg ráordítottam, hogy takarodj! Remegett keze-lába szegény anyunak

– mesélte Ernő.