„Csipszfüggő voltam - öt évig ki sem léptem a házból”

Georgia Walley, aki 170 kg-ra hízott, elmondta, hogy öt éven keresztül nem hagyta el a házát. Különböző divatdiétákat és fogyókúrás praktikákat próbált, de nehezen ment a fogyás. Georgia gyakran evett csipszet, miközben próbálta egészségesebbé tenni az étrendjét.

Csipsz és csokoládé okozta a nő súlyproblémáit / Forrás: Pexels (Illusztráció)

Csipszfüggőség miatt nem hagyta el a házát öt éven át

Amikor azonban az orvosa közölte vele, hogy 45 kilogramm fogyásra van szüksége ahhoz, hogy eltávolítsák az epehólyagját, úgy döntött, hogy csatlakozik a Slimming World programhoz. A csoporthoz való csatlakozás után egy egyszerű változtatásnak köszönhetően 57 kilogrammot fogyott, mindezt csak az étkezésére figyelve.

Edzőterembe soha nem lépett be, és mindössze az étkezésére ügyelve sikerült lefogynia. Georgia, aki Derby-ben dolgozik közlekedési asszisztensként, így mesélt:

Évekig diétáztam, mert mindig is nagy voltam. Mindenféle módszert kipróbáltam, de semmi sem működött. A legnagyobb súlyomnál öt évig ki sem léptem a házból. Mindig lihegtem, és paranoiás voltam, hogy mindenki engem néz. Amikor elhagytam a házat, a légzéssel küszködtem, és lustának éreztem magam. Egész nap a szobámban voltam titokban, nassolva. Egy nap felébredtem, és elegem lett abból, hogy ekkora vagyok.

Korábban Georgia teljesen kihagyta a reggelit, helyette csipszet és csokoládét nassolt, majd ebédre négy szelet sajtos pirítóst evett, vacsorára pedig hatalmas adag spagetti bolognait.

Georgia reggelire nem evett, a nap folyamán azonban hatalmas adagokat fogyasztott, és nem ivott vizet. Két főétkezése volt, de közben nassolt, akár négy zacskó csipszet is egymás után. Georgia úgy gondolja, hogy igazi csipszfüggő volt, de most már ellen tud állni a kísértésnek.

A nő azt is elárulta, hogy a csipsz és a csokoládé mellett a másik gyengéje a kenyér volt, amit minden étkezéshez fogyasztott, még a bolognaihoz is kenyeret evett. Korábban került minden zöldséget és gyümölcsöt, ma azonban szinte minden étkezésébe beépíti őket - írja a Mirror.

Szerinte sokkal fiatalabbnak néz ki most, és az emberek mindig meglepődnek, amikor elárulja, hogy nem sportol. Georgia így folytatta: