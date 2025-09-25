Ezt látnod kell: a „teafüggő” nő döbbenetes átalakuláson esett át ezzel a módszerrel

A teafüggő nő, Susan Garner mindig is a tea megszállottja volt, hiszen naponta akár 20 csészével is megivott, mindegyikben négy kockacukorral. Gyakran három nap alatt elhasznált egy kiló cukrot. Ez az életmód komoly súlygyarapodáshoz vezetett, ezért testsúlya 94 kilóra emelkedett.

A teafüggő nő elképesztő átalakuláson ment keresztül a hónapok alatt, amikor eldöntötte változtat rossza szokásán Fotó: Pexels/Illusztráció

A teafüggő életmódot felváltotta a tudatosság

Susan sokáig szégyellte külsejét, került minden társaságot, és nagyon lehangolt volt. Már 2004-ben is próbált lefogyni, akkor gyomorszűkítő műtét segítette, de a nassolás és az édes tea miatt évekkel később visszahízott.

Fordulópontot 2025 februárja hozott, amikor asztmaellenőrzésen felvetette háziorvosának, hogy szeretne fogyást segítő injekciót kipróbálni. Az orvos felírta neki a Mounjaro készítményt, amelyet fokozatosan emelkedő adagban kezdett szedni. Már az első hét után 3 kilót fogyott, ami óriási lendületet adott neki.

A gyógyszer mellett az NHS ajánlásait is követte, ami napi 10 ezer lépés, két liter víz és sok zöldség-gyümölcs került be a mindennapjaiba. A teáról viszont nem mondott le – továbbra is 18-20 csészével iszik naponta, de a cukrot édesítőszerre cserélte.

Ennek köszönhetően nyolc hónap alatt több mint 38 kilót adott le, öt ruhaméretet csökkent, és ma már 57 kilósan, 10-es méretben érzi magát új embernek.

Még mindig imádom a teát, de a cukor helyett a mesterséges édesítő a tökéletes kompromisszum

– idézte a nő szavait a Daily Star.

Ma már szűk fekete farmert visel, magabiztosabbnak érzi magát, és egy évtizeddel fiatalabbnak látja önmagát. Elmondása szerint a Mounjaro nemcsak a fogyást hozta el számára, hanem az önbizalmát és életkedvét is visszaadta.