Kétszer is megpróbálta megfojtani barátnőjét, miután kiderült a titka

A 46 éves Michael Cosgrove kétszer is megpróbálta megfojtani barátnőjét. A brutális támadásra közvetlenül azután került sor, hogy együtt tértek haza a New Order manchesteri koncertjéről.

A 46 éves Michael azt mondta: „Ma éjjel meghalsz”, mielőtt a nőt eszméletlenül, saját székletében hagyta, majd kiugrott az emeleti ablakon, amikor a rendőrök betörtek a házba.

A vádat képviselő Chloe Fordham elmondta, hogy a pár a koncert előtti napokban is veszekedett, miután a nő felfedezte, hogy a férfi más nőkkel flörtöl egy társkereső alkalmazáson. Bár a koncerten, amelyre a nő édesanyjával és mostohaapjával mentek, látszólag jól kijöttek egymással, a Heald Green-i hazatérés után minden megváltozott. A nő közölte Cosgrove-val, hogy szakítani akar, ekkor a férfi erőszakossá vált.

Cosgrove az ágyra lökte, majd fojtogatni kezdte. Amikor Cosgrove elengedte, a nő hiperventillálni kezdett és hányt, de a férfi folytatta a támadást. Fordham szerint a férfi azt mondta: „Ma éjjel mindketten meghalunk. Tudod jól, ma éjjel meghalsz. Megöllek, aztán megölöm magam is.”

Cosgrove ismét fojtogatni kezdte. A nő annyira kétségbeesett volt, hogy ki akart ugrani az ablakon, de Cosgrove visszarántotta az ágyra, és addig szorította a nyakát, míg el nem veszítette az eszméletét. A szomszédok a dulakodás hangjára lettek figyelmesek, és kihívták a rendőrséget, az egyikük felvételt is készített, amely később kulcsfontosságú bizonyítéknak bizonyult - írja a Mirror.

Az áldozat nyilatkozatában elmondta: „Árulásnak és megalázónak érzem, hogy Cosgrove a per során személyes részleteket használt fel ellenem. Amit azon az éjjelen tettél velem, örökre megváltoztatott. Soha nem értem meg, hogyan voltál erre képes. Mindig csak szeretetet adtam neked, te pedig a legrosszabb módon éltél vissza vele. Remélem, segítséget kapsz, mert nyilvánvalóan nagyon sérült és veszélyes ember vagy.”

Cosgrove tagadta a gyilkossági kísérlet és a szándékos fojtogatás vádját, de az esküdtszék februárban bűnösnek találta, 20 év börtönt kapott: kétharmadát le kell töltenie, a maradék időt feltételesen, felügyelet alatt tölti. Volt barátnője védelmében távoltartási végzést is elrendeltek.