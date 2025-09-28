,,Amikor megkapjátok ezt az e-mailt, már elhagyjuk ezt a földi létet" - szívszorító üzenetet hagyott maga után az idős pár, mielőtt asszisztált halállal vetett véget életének

Egy brit házaspár, Ruth és Michael Posner, saját döntésük alapján vetett véget életének asszisztált halál segítségével egy svájci klinikán, miután úgy érezték, hogy a kor előrehaladtával már nem élnek, csak léteznek. Az idős pár 90-es éveiben járt, és halálukról egy e-mailt hagytak szeretteiknek, amelyet csak a haláluk után kaptak meg.

Ruth és Michael Posner, saját döntésük alapján vetett véget életének asszisztált halál segítségével egy svájci klinikán Fotó: Danie Franco / unsplash.com – Képünk illusztráció

Ruth és Michael Posner több mint 75 éven át éltek együtt, találkozásuk London egyik táncteremében történt, Ruth korábban egy varsói gettóból menekült el, és tinédzserként érkezett az Egyesült Királyságba. Michael Belfastból származó vegyész volt, a házaspár életét hosszú és változatos időszak jellemezte, bár tragédiájukat az is árnyalta, hogy fiukat, Jeremy-t elveszítették.

A pár búcsúüzenetében így írták:

Amikor megkapjátok ezt az e-mailt, már elhagyjuk ezt a földi létet. A döntés kölcsönös volt, külső nyomás nélkül. Hosszú életet éltünk együtt, és egy idő után a látás és hallás hanyatlása, valamint az energiahiány már nem élet volt, hanem puszta létezés. Semmilyen gondozás nem javított volna a helyzetünkön

A barátok és ismerősök szerint Ruth a legélénkebb, legcsodálatosabb nő volt, míg Michael figyelemre méltó, okos, intellektuális ember. Sonja Linden, a pár barátja elmondta:

Az elmúlt évben Ruth többször is mondta, hogy ‘elég volt, készen állunk, nem akarunk csak létezni. És most ezt tesszük, csak létezünk’

Az asszisztált halál kérdése az Egyesült Királyságban továbbra is vitatott

Bár az angliai és walesi parlament többször szavazott olyan törvényjavaslatról, amely meghatározott körülmények között engedélyezné a beavatkozást. Az eset kiemeli, hogy egyesek számára a halál önkéntes választása lehetőség a méltóság megőrzésére, amikor az életminőség már nem biztosított – írja a LadBible.

Az esetet követően a Pegasos Swiss Association klinikája megerősítette, hogy a pár az e-mailt az elhunytak után küldte el szeretteiknek. A házaspár döntése nyilvánvalóvá teszi a modern társadalmakban felmerülő etikai és személyes dilemmákat az élet végének szabályozása kapcsán.