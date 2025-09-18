„Allergiás vagyok a vízre – még a sírás is megégeti a bőröm”

A This Morning showban árulta el egy nő, hogy egy rettentően furcsa betegsége van – allergiás a vízre. Ebbe beletartoznak bizony saját könnyei is, drasztikus állapotának furcsa jeleit megosztotta, illetve azt is elárulta, miképpen észlelte és hogyan jött rá, milye rejtélyes betegsége van.

A vízre allergiás egy nő Fotó: Illusztráció/Unsplash

Vízre allergiás, még saját könnye is veszélyes rá

Az ITV műsorában elárulta Cat Deeley-nek és Ben Shepard-nak, hogy mindez az iskolai úszásoktatáson kezdődött, 14 éves koráig nem volt semmi baja.

Egyik nap úszni mentem az iskolával, kijöttem, és az egész mellkasomon kiütések jelentek meg, égő érzés volt, nagyon viszketett

- idézi szavait a Mirror.

Elment átöltözni, majd segítséget kért tanáraitól, mivel nem múltak el a tünetei. Azt feltételezte, hogy a klór okozza, de néhány héttel később megint megtörtént és onnantól kezdve végig, ha víz érte a bőrét, zuhanyzáskor vagy ha csak szimplán izzadt.

A 24 éves lány a 45 éves Zoé Williams doktornővel konzultált arról, hogyan befolyásolja a mindennapjait betegsége, az úgynevezett aquagén urticaria. Majd arról is szó esett, milyen érzés, ha az orvosok elutasítják. Folyton zsákutcába futott, mert a szakemberek sem tudták mi a baja. Folyamatosan hazaküldték, mondták neki, hogy vegyen be antihisztamint, attól jobb lesz.

De kilenc évvel később, költözés miatt, egy másik háziorvoshoz mentem, aki elvégezte az összes vizsgálatot, és 50 percig voltam nála, majd megerősítette, hogy vízallergiám van

- mesélte a nő.

A lány azt sem értette, hogy allergiás lehet-e a vízre, amíg orvosa át nem nézte tüneteit és meg nem erősítette. Elmondta, hogy egyre gyakoribb az ilyesfajta allergia, de mivel az emberek többsége nem tudja még, hogy létezik, így elvetik a gondolatot és nem tudnak róla vagy csak nem akarnak.

A betegség maga, akkor lép életbe, ha valaki vízzel érintkezik, ekkor kiütések jelentkeznek nála. Általában 23-30 perccel az érintkezés után már jelentkeznek tünetek, de van akinél órák telnek el. Bár fél vagy egy órán belül elmúlnak a tünetek, ha a bőr nem érintkezik vízzel, de más baj is előléphet. Például fejfájás, légszomj, levegő kapkodás, szédülés, ájulás.