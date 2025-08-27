Újabb változás az üzemanyagárakban, csütörtökön már ennyiért tankolhatunk

Mutatjuk, mire lehet számítani!
Újabb változást jelentettek be az üzemanyagárakban a Holtankoljak.hu oldalán. Eszerint csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, míg a gázolajé emelkedik bruttó 3 forinttal.
A mai napon tehát még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.27-én):
95-ös benzin: 587 Ft/liter
Gázolaj: 592 Ft/liter
