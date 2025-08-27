RETRO RÁDIÓ

Újabb változás az üzemanyagárakban, csütörtökön már ennyiért tankolhatunk

Mutatjuk, mire lehet számítani!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 12:20
gázolaj árak átlagár üzemanyagárak benzin

Újabb változást jelentettek be az üzemanyagárakban a Holtankoljak.hu oldalán. Eszerint csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, míg a gázolajé emelkedik bruttó 3 forinttal.

Újabb változást jelentettek be az üzemanyagárakban / Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

A mai napon tehát még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.27-én): 

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 592 Ft/liter

 

 

