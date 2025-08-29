Most érkezett: teljes az útzár a magyar főúton

Baleset történt a 31-es kilométerszelvényben.
Baleset történt augusztus 29-én 8 óra 30 perc körül a 61-es főút 31-es kilométerszelvényében Simontornya és Cece között.
A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik
Az Útinform azt közölte, hogy egy motoros és egy személyautó ütközött össze az említett szakaszon - írja az MTI.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.