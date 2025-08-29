RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: teljes az útzár a magyar főúton

Baleset történt a 31-es kilométerszelvényben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 09:31
Módosítva: 2025.08.29. 09:33
baleset kilométerszelvény főút jármű 61-es főút helyszínelés útzár

Baleset történt  augusztus 29-én 8 óra 30 perc körül a 61-es főút 31-es kilométerszelvényében Simontornya és Cece között. 

A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik

 - írják a Police.hu oldalán.


 Az Útinform azt közölte, hogy egy motoros és egy személyautó ütközött össze az említett szakaszon - írja az MTI.
 

 

