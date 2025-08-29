Felcsaptak a lángok Szekszárdon, több tűzoltóegység is kivonult a helyszínre

Nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz.
Ég az erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli-tetőn - közölte a katasztrófavédelem pénteken.
Azt írták, hogy nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki - írja az MTI.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.