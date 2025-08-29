RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok Szekszárdon, több tűzoltóegység is kivonult a helyszínre

Nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 09:05
Szekszárd külterület katasztrófavédelem láng tűz tűzoltók

Ég az erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli-tetőn - közölte a katasztrófavédelem pénteken.

Ég az erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Azt írták, hogy nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki - írja az MTI.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu