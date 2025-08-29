Felcsaptak a lángok Szekszárdon, több tűzoltóegység is kivonult a helyszínre

Ég az erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli-tetőn - közölte a katasztrófavédelem pénteken.

Ég az erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Azt írták, hogy nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki - írja az MTI.