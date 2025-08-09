RETRO RÁDIÓ

Gyászol a magyar sportvilág: meghalt a jövő reménysége

Sajátos kérést fogalmazott meg a gyászoló család.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.09. 18:32
gyászhír Szekszárd kosárlabda

Mint arról pár nappal korábban hírt adott a Szekszárdi TARR KSC a Facebook-oldalán, női kosárlabda klubjuk U14 korosztályos csapatának egyik játékosa a 2025. augusztus 5-én a Baka István Általános Iskola tornatermében tartott délelőtti edzése közben minden előjel nélkül rosszul lett, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének irányításával megkezdte az ifjú kosárlabdázónk újraélesztését. A mentők 5 percen belül a helyszínre érkeztek, majd sikeresen stabilizálták sportolónk állapotát, akit ezt követően helikopterrel szállítottak Budapestre a szükséges ellátása céljából. Szombaton szomorú hírt közöltek.

Elhunyt Fricsi Dóri kosárlabdázó  (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció!)

„Kedves KSC Szekszárd Közösségünk! Tudjuk, hogy rengetegen aggódtatok, szurkoltatok, imádkoztatok Fricsi Dóri felépüléséért. Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de Dóri  csatlakozott az égiek kosárcsapatához. „Klubunk holnap (08.10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfánál.”

– olvasható a TARR KSC Szekszárd közösségi oldalán. Majd tolmácsolták a gyászoló család kérését:

„Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni.” 

 

