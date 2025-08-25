Falhoz vághatták a Nagydorogon meggyilkolt csecsemőt

Igazságügyi orvosszakértőre vár a feladat, hogy megállapítsa: mi történt pontosan Zalánnal, a csecsemővel, akit augusztus 20-án, holtan találtak meg speciális kutatómentők egy Nagydorog melletti kukoricásban. Az ügyben az édesanyát már letartóztatták, mert ő volt az, aki elrejtette a csecsemőt, ám a rendőrség most igazságügyi orvosszakértő bevonásával folytatja a nyomozást, mert az a gyanújuk, hogy más is bánthatta Zalánt, aki jó eséllyel a házban halhatott meg.

Ebben a házban halhatott meg Nagydorogon Zalán, akit ezután anyja vitt egy kukoricás mellé, ahol el akarta rejteni a csecsemő holttestét. Fotó: Metropol

Igazságügyi orvosszakértőt is bevon a rendőrség a Nagydorogon történt csecsemőgyilkossági ügybe

Az már korábban tudható volt,

bántalmazták a Nagydorogon élő kisbabát és valószínűleg ebbe halt bele, mielőtt az édesanyja kivitte volna őt egy közeli kukoricás mellé, ahol aztán otthagyta gyermekét.

A végső szót az igazságügyi orvosszakértő mondja majd ki.

Külsérelmi nyomot – ahogy ebben az esetben is – kizárólag akkor láthatunk, ha az áldozatot valamilyen módon bántalmazták. Az, hogy milyen típusú a külsérelmi nyom, azt általában elárulja, hogy milyen módon bántalmazták. Amint látunk egy koponyasérülést, onnantól teljes biztosan megmondható, hogy leejtették, vagy szándékosan vágták valamihez

– nyilatkozta a TV2 Tények stábjának Szeles Géza, igazságügyi orvosszakértő.

A rendőrség Zalán édesapjától is DNS mintát vett, mert a hatóságok azt gyanítják, hogy a csecsemő halálához nem csak az édesanyának lehetett köze, aki egyébként kitart az eredeti története mellett, miszerint egy fekete autóra emlékszik, mielőtt elájult volna és ekkor látta utoljára a gyermekét. A nő hajlandó magát hazugságvizsgálatnak is alávetni, amit várhatóan a napokban el is végeznek rajta.