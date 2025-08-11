RETRO RÁDIÓ

Megszakad a szív: Százak emlékeztek gyertyagyújtással a tragikusan elhunyt kislányra

Kosárlabdázó csapattársai, edzői, barátai, a klubvezetés és helyiek is gyászolták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 11:15
Fricsi Dóra KSC Szekszárd gyász

Csendet megtörő zokogások jellemezték a megemlékezést, amelyet vasárnap este tartottak a szekszárdi sportcsarnok előtt a tragikus hirtelenséggel elhunyt Fricsi Dóra emlékére - írja a TEOL. A lányra gyertyagyújtással emlékeztek.

Megszakad a szív: Százak emlékeztek gyertyagyújtással a tragikusan elhunyt kislányra. Fotó: Kiss Albert

Korábban ünnepeltek egy-egy bajnoki vagy kupasiker utána KSC Szekszárd szurkolóival de most gyászoltak fiatal kosárlabdázó csapattársai, edzői, barátai és a klubvezetés a sportcsarnok előtt. Rengeteg együttérző helyi is tiszteletét tette, hogy közösen emlékezzenek meg a tizenkét esztendős Fricsi Dóráról.

A megemlékezésen részt vevők mécseseket gyújtottak, egy-egy szál virágot helyeztek el az asztal körül, amin a fiatal lány mosolygós fotója állt bekeretezve. A csapattársak egymást karjaiban sírva gyászolták nemcsak csapattársukat, de egyben barátnőjüket is, miközben a gyertyák lángja emlékeztetett mindenkit arra a törékeny, mégis felejthetetlen életre, amelyet most fizikai síkon el kell engedniük. 

Fotó: Kiss Albert

Szabó Noémi, a klub szakmai és sportigazgatója beszédében elmondta, hogy Dóri személyében egy különleges kislányt ismert, aki szorgalmával, kitartásával, önzetlenségével örökre megmarad a szívükben. Elmondása szerint sokszor volt a csapat lelke, megjegyzéseivel, edzője, Harsányi Mária utánzásával vagy éppen öltözői táncával mindig meg tudta törni a feszültséget, új erőt öntve a csapatba.

Fricsi Dóra szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a mentők helikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították, de négy nappal később jött a szomorú hír: a fiatal kosárlabdázó szervezete feladta a harcot.

Fotó: Kiss Albert

 

