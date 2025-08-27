Lesújtó veszteség: Álmában halt meg a 20 éves lány - anyja csak akkor vette észre, amikor nem köszöntötte fel őt születésnapján

A 20 éves lány halálának pontos oka még ismeretlen, habár sokan azt gondolják, hogy köze van az 1-es típusú diabéteszéhez, amely miatt tavaly meg is vakult.
Amikor a 20 éves Olivia Bettney elfelejtette felhívni édesanyját, Susan Burfootot a születésnapján, a családja csak azthitte, hogy a fesztiválozás miatt van kimerülve. Azonban, amikor augusztus 13-án felhívták az egyetemet, ahova a lány járt, hogy egy szívszorító hírnek legyenek fültanúi: a lány álmában meghalt.
"Amikor megérkeztünk az épület elé kint leültünk és vártunk, amíg ki nem hozták az apró kis testét" - mondta Susan, a 64 éves pedagógiai asszisztens Swansea-ból. "Teljesen normális napnak indult, majd elkezdtünk aggódni" - mondta Susan, emlékezve az éjszakára, amikor a lánya meghalt, csupán órákkal az anya születésnapi bulija előtt.
"Olivia általában írt volna egy üzenetet éjfél körül, hogy boldog születésnapot kívánjon, vagy felhívott volna, de most nem így történt. Egy fesztiválon volt, ahol nagyon jól érezte magát, és tudtam, hogy már hazaérkezett, így azt gondoltam biztosan kimerült" - gondolta édesanyja.
De Olivia annyira szerette a családját, hogy az anyja aggódni kezdett, hogy valami komoly dolog állhat a felköszöntés elmulasztása mögött. Mollie Holborow, Susan másik lánya és Olivia nővére hívta fel az egyetemet, hogy nézzenek utána, hol lehet a lány. "Egy vagy kettő rendőr odament az ajtóhoz, majd elmondták mi történt. Én csak bámultam rájuk, és azt mondtam, ez csak egy vicc.
Nem tudtam abbahagyni a remegést és teljes tagadásban voltam.
- emlékezett vissza arra az estére az anyuka.
"Most már csak arra keressük a választ, hogy miért történt" - folytatta. A halál pontos oka még ismeretlen, habár sokan azt gondolják, hogy köze van az 1-es típusú diabéteszéhez, amely miatt tavaly meg is vakult.
Amíg a család a halál okának megállapítására vár, addig is éppen Olivia temetését szervezik - olvasható a The Sun cikkében. Mollie, aki azóta elindított egy GoFundMe oldalt is, hogy fedezni tudják a temetés költségeit, elmondta: "Lesújtó veszteség ez az egész családunknak. Olivia itt hagyta a három gyermekemet. Senki nem számít arra, hogy a húgát egy diákszálláson találják meg holtan. Nem tudjuk a halálának okát, de úgy gondoljuk, hogy a cukorbetegsége állhat a háttérben."
"Már ott tartottam, hogy csak aludni akartam és csak akkor felébredni, amikor ennek a szörnyűségnek vége lesz. Mióta csak elindítottam a GoFundMe oldalt, az a sok szeretet áradt belőle és látom a nagylelkűséget, amely erőt adott ahhoz, hogy reggel felkeljek, először, amióta ez megtörtént. Adott nekem egy csepp boldogságot" - mondta az elhunyt lány testvére.
Az egyetlen vigaszunk most, hogy már az apukájával van
Olivia ismertetőjegye volt rikító kék haja, de amikor testvére férjhez ment, megkérte őt, hogy fesse barnára.
"Nagyon erős személyisége van. Azt mondta "nem, ez nem én vagyok". Most már örülök, hogy ezt mondta." - emlékezett vissza Mollie.
Az egyetem szóvivője így nyilatkozott az esetről: "Az egyetem szomorúan vette tudomásul, hogy egyik tanulója elhunyt. Őszinte részvétünket nyilvánítjuk a családnak és a barátoknak"
