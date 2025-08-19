Késes támadás Vácon: merészet húzott a rendőrség, szorul a hurok a banda körül

Ahogyan azt lapunk megírta, augusztus elején atrocitás ért két fiatal gyereket, Vácon. Egy 15 éves fiút és egy 14 éves lányt késsel fenyegetett meg egy támadó brigád. Kiderült, már nem először támadnak a sértett fiúra. Lapunk cikke után a rendőrség vizsgálódni kezdett az ügyben.

Kést rántottak Vácon a gyerekekre, a helyi vasútállomáson – Fotó: Google Maps

Késsel fenyegették meg a gyerekeket

Már nem az első eset, hogy Barkóczi Kukta Szilvia kisfiát megfenyegeti az a banda, aki közül legutóbb, már az egyik fiú kést is rántott rá.

Már korábban is érte hasonló atrocitás a gyerekeket

– mondta korábban lapunknak az édesanya. "Fényes nappal is garázdálkodik ez a banda Vácon, a belvárosban. Az én fiamat negyedik alkalommal zaklatták és most már a kés is előkerült.”

Szilvia elmondta, hogy a 15 éves fiú csak a vasútállomásra akarta kísérni a 14 éves osztálytársát, amikor rájuk támadtak.

Nyugodtan sétáltak együtt, amikor körülbelül hatan utánuk eredtek

– meséli tovább Szilvia. „Először szotyit dobáltak a hajukba, beszólogattak nekik, verbálisan bántalmazták őket. Aztán, amikor a gyerekek nem reagáltak, akkor kezdett eldurvulni a dolog. A vasúton, a peronhoz vezető aluljáróban beérték őket és egy bicskát rántottak elő, amivel a fiam karja felé böktek!”

A rendőrség vizsgálódik a banda ügyében – Fotó: Shutterstock (a kép illusztráció)

A fiú cipőjét követelte a támadó

„Azt mondja a fiamnak a támadó, hogy hajlandó-e ütni a cipőjéért?!. Persze ők nem mondtak semmit, próbáltak kiszabadulni a szituációból, mert eléggé megijedtek. Végül, mivel látták rajtuk, hogy sehova sem jutnak velük, ezért úgymond, hagyták őket elmenni, de szerintem nem sokon múlott, hogy bajuk legyen! Korábban a rollerét és a táskáját akarták elvenni a fiamnak…” - zárta az édesanya.

A Metropol cikke után a rendőrség nyomozást indított.